Micaela Luján es campeona sudamericana: «La Princesita» de Villa Mercedes conquistó el título

Micaela «La Princesita» Luján se coronó campeona sudamericana supermosca de la Federación de Box este viernes en el Palacio Gatica de Villa Mercedes, al vencer por puntos en fallo unánime a la uruguaya Diana Delbono Mora en diez rounds.

Los últimos segundos de la pelea los pasaron las dos intercambiando golpes como si no hubiera mañana. Y cuando sonó la campana final, se abrazaron.

Ese fue el resumen más honesto de lo que ocurrió este viernes en el Palacio Municipal de los Deportes «José María Gatica» de Villa Mercedes: Micaela «La Princesita» Luján se consagró campeona sudamericana supermosca de la Federación de Box —título que estaba vacante— tras diez rounds duros ante la uruguaya Diana Delbono Mora. El fallo fue unánime y contundente: 98 a 92, 97 a 93 y 97 a 92 en las tres tarjetas.

Una pelea que Luján ganó pero no regalaron

Delbono no cruzó el Río de la Plata para ser comparsa. La uruguaya mostró un boxeo prolijo y técnico que obligó a Luján a mostrar todo su arsenal durante los diez asaltos. No solo técnica y golpes potentes —que los tiene— sino lo que define a «La Princesita» más que cualquier otra cosa: coraje. La capacidad de estar en el ring cuando la pelea se pone fea y no retroceder.

La superioridad de Micaela fue clara en los números, pero el combate fue lo suficientemente competitivo como para que el abrazo final entre las dos tuviera el peso que tuvo.

El cinturón y la ausencia que siempre está

Cuando le colgaron el cinturón, Luján tenía puesta la remera con la imagen de su madre, fallecida hace un tiempo. Como en cada pelea importante, la mujer que fue la verdadera artífice de esta nueva etapa estuvo presente de la única manera posible: en la tela, cerca del corazón.

Villa Mercedes tiene una nueva campeona sudamericana. Y la provincia puntana suma otro nombre a una historia que ya incluyó a Yohana Alfonso, campeona mundial ligero de la OMB.

El resto de la velada

La noche también tuvo al villamercedino Sergio «El Gigante» Medina, que cayó en el primer round ante el correntino Alejandro Taibo tras un cruzado de derecha que lo mandó a la lona, pero se recuperó y terminó ganando por puntos en fallo unánime.

En el card amateur: Thomas Galante venció a Yamil Barroso; Alan Listello derrotó por nocaut técnico a Alan Lucero en la pelea previa a la central; Emiliano Perazzoli noqueó a Nahuel Benítez y Jair Assat superó a Andrés Fernández. Cayeron Bruno Quiroga ante Gabriel Fernández y Jorge Ochoa ante Santiago Giordano.