Desde hoy, los colectivos interurbanos de San Luis cuestan hasta un 11% más

Desde este sábado rigen nuevas tarifas en el transporte interurbano de San Luis, con aumentos de entre 5% y 11% según la distancia. La Dirección de Transporte justificó el incremento por el aumento del 29% en el precio del combustible durante el primer cuatrimestre de 2026.

Desde el primer minuto de este sábado, viajar en colectivo por San Luis cuesta más.

La Dirección de Transporte de la Provincia puso en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el servicio interurbano mediante la Resolución N° 65-ST-DT-2026. Los incrementos son diferenciados según la distancia: entre 5% y 11% según se trate de tramos cortos, medios o largos.

La justificación oficial apunta al encarecimiento de los costos operativos del sector, con el combustible como principal factor: el precio del gasoil acumuló un aumento del 29% durante el primer cuatrimestre de 2026.

El impacto es directo sobre quienes usan el servicio por necesidad cotidiana: trabajadores, estudiantes, pacientes que viajan para atenderse y vecinos del interior que dependen del interurbano como única conexión con la capital o con otros centros urbanos.

Los nuevos precios desde la capital puntana

Estos son los valores vigentes para los principales destinos con salida desde San Luis capital:

Juana Koslay / La Punta: $1.700

Potrero de los Funes / ULP: $1.800

Volcán: $1.900

El Suyuque / La Cumbre: $2.000

Estancia Grande / Barranquita: $2.200

El Trapiche / La Petra: $3.000

La Florida / Riocito: $3.800

Villa de la Quebrada: $3.900

Nogolí: $4.300

San Jerónimo: $5.000

La Toma: $6.600

Zanjitas: $7.300

La Calera: $7.800

San Francisco: $8.200

Villa Mercedes: $8.200

Tilisarao: $8.300

Concarán: $9.700

Justo Daract: $11.800

Carpintería / Los Molles: $12.500 – $12.800

Quines: $12.000

Santa Rosa: $13.100

Candelaria: $14.600

Villa de Merlo: $14.600

Luján: $10.000.