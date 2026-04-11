Desde hoy, los colectivos interurbanos de San Luis cuestan hasta un 11% más
Desde el primer minuto de este sábado, viajar en colectivo por San Luis cuesta más.
La Dirección de Transporte de la Provincia puso en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el servicio interurbano mediante la Resolución N° 65-ST-DT-2026. Los incrementos son diferenciados según la distancia: entre 5% y 11% según se trate de tramos cortos, medios o largos.
La justificación oficial apunta al encarecimiento de los costos operativos del sector, con el combustible como principal factor: el precio del gasoil acumuló un aumento del 29% durante el primer cuatrimestre de 2026.
El impacto es directo sobre quienes usan el servicio por necesidad cotidiana: trabajadores, estudiantes, pacientes que viajan para atenderse y vecinos del interior que dependen del interurbano como única conexión con la capital o con otros centros urbanos.
Los nuevos precios desde la capital puntana
Estos son los valores vigentes para los principales destinos con salida desde San Luis capital:
Juana Koslay / La Punta: $1.700
Potrero de los Funes / ULP: $1.800
Volcán: $1.900
El Suyuque / La Cumbre: $2.000
Estancia Grande / Barranquita: $2.200
El Trapiche / La Petra: $3.000
La Florida / Riocito: $3.800
Villa de la Quebrada: $3.900
Nogolí: $4.300
San Jerónimo: $5.000
La Toma: $6.600
Zanjitas: $7.300
La Calera: $7.800
San Francisco: $8.200
Villa Mercedes: $8.200
Tilisarao: $8.300
Concarán: $9.700
Justo Daract: $11.800
Carpintería / Los Molles: $12.500 – $12.800
Quines: $12.000
Santa Rosa: $13.100
Candelaria: $14.600
Villa de Merlo: $14.600
Luján: $10.000.