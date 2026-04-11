El Banco Central compró USD 457 millones en un día y superó la mitad de la meta anual

El Banco Central compró USD 457 millones este viernes, la mayor adquisición del año y la segunda más alta de la gestión Milei, completando casi USD 1.000 millones en la semana.

El Banco Central compró este viernes USD 457 millones en el mercado mayorista. Es la mayor compra del año y la segunda más alta de toda la gestión de Javier Milei.

La cifra está muy por encima del promedio diario que venía registrando la entidad y llega en el cierre de una semana en la que el jueves también había ejecutado una compra de alto volumen —USD 281 millones—, acumulando casi USD 1.000 millones en cinco jornadas. Las reservas brutas cerraron el viernes en USD 45.152 millones, USD 279 millones más que el jueves.

La racha y la meta

La compra del viernes se produjo en la jornada 65 consecutiva en la que el Banco Central adquirió dólares en el Mercado Libre de Cambios sin interrupciones. Desde el inicio de 2026, la entidad acumula USD 5.451 millones comprados, lo que representa más del 50% de la meta pactada para todo el año con el FMI, cuyo rango se estableció entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones según la evolución de la base monetaria y la demanda de dinero.

Dicho de otra manera: en poco más de tres meses, el BCRA alcanzó la mitad de lo que se comprometió a acumular en doce.

La adquisición del viernes también marca un hito dentro de lo que el Gobierno denomina «fase 4» del programa monetario: es la compra más alta desde que esa etapa entró en vigencia.

El dólar, estable y a la baja

En paralelo a la acumulación de reservas, el tipo de cambio cerró la semana por debajo de los $1.400. En el segmento mayorista —donde el Central interviene— el dólar bajó hasta los $1.370, registrando su quinta caída consecutiva en la semana. La combinación de compras récord con tipo de cambio estable o en baja es el escenario que el Gobierno busca sostener de cara a la negociación con el FMI y a la eliminación gradual de las restricciones cambiarias que aún quedan vigentes.