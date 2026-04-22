Merlo: cayó un narco con droga valuada en más de $88 millones, armas y balanzas

Un hombre de 42 años fue detenido tras una serie de allanamientos en Villa de Merlo. Secuestraron cocaína, marihuana, armas y elementos de fraccionamiento por un valor cercano a los $88 millones.

Un hombre de 42 años fue trasladado este lunes al Servicio Penitenciario Provincial por orden del Juzgado Federal de Villa Mercedes, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. La detención se concretó el viernes pasado, durante un operativo encabezado por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico.

Los procedimientos se realizaron en la localidad de Villa de Merlo, en el marco de la denominada “Misión Sarmiento”, y permitieron desarticular dos centros de venta y distribución de drogas.

Los allanamientos se llevaron a cabo en un domicilio ubicado en la calle Juana Azurduy al 400 y en una vivienda de la calle La Argentina, en el barrio El Pantanillo.

Droga, armas y dinero

Durante los operativos, la Policía secuestró una importante cantidad de elementos vinculados al narcomenudeo:

Florescencias de marihuana

Envoltorios de nylon con cocaína

Semillas y plantas de marihuana

Envoltorios con hongos en estado de descomposición

Ocho balanzas digitales

Teléfonos celulares

$144.100 en efectivo

Dólares estadounidenses

Dos armas de fuego con municiones

Una motocicleta Zanella

Un automóvil Renault Clío

El valor de la droga secuestrada

Según el informe policial, la cocaína incautada alcanza para elaborar unas 60 dosis, valuadas en aproximadamente $360.000.

En tanto, la marihuana secuestrada permitiría producir 21.963 dosis, con un valor estimado cercano a los $87.852.000.

Prisión preventiva

Tras la audiencia realizada este lunes, el sospechoso quedó alojado en el Servicio Penitenciario Provincial en calidad de detenido, a disposición del magistrado interviniente.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar si existen otros involucrados en la red de comercialización de estupefacientes.