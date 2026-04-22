El fútbol puntano en llamas: denuncia penal a la conducción de la Liga

El fútbol puntano no encuentra calma. Rubén Rey, presidente del club San Lorenzo de San Luis, anunció públicamente que presentará una denuncia ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la actual presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol por presunta evasión impositiva. El anuncio llega en un momento especialmente sensible para la institución que conduce el fútbol amateur local.

La Liga Sanluiseña arrastra un año convulsionado. A fines de 2023, el gobierno de Poggi intervino el San Luis FC —el club de fútbol femenino que había llegado a Primera División nacional— tras descubrir que su presidenta, la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez, había transferido $300 millones de fondos públicos al club que ella misma dirigía. La intervención derivó en la suspensión de la afiliación de todos los clubes puntanos a la AFA por parte del Consejo Federal, con impacto directo en la participación de equipos locales en torneos nacionales.

Sobre ese trasfondo institucional frágil, la nueva denuncia por evasión impositiva agrega otro capítulo de conflicto. San Lorenzo es uno de los clubes históricos del fútbol local y la decisión de su presidente de recurrir directamente a la ARCA —en lugar de agotar instancias internas de la Liga— indica el nivel de deterioro de las relaciones institucionales dentro del fútbol puntano. La denuncia está en proceso de presentación y los detalles sobre los montos y períodos involucrados se conocerán cuando sea formalizada.