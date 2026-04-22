Accidente en Merlo: dos personas heridas tras un fuerte impacto en una esquina céntrica

Dos conductores resultaron heridos tras un choque en una intersección de Villa de Merlo. Ambos fueron trasladados al hospital y dieron negativo en el test de alcoholemia.

Dos personas resultaron heridas este lunes por la tarde tras un choque en la intersección de Avenida del Sol y calle Los Lapachos, en Villa de Merlo, según informó la Comisaría 42°.

El siniestro involucró a un Chevrolet Agile conducido por una mujer de 59 años y a un Renault Megane manejado por un hombre de 33.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo a las averiguaciones policiales, el Chevrolet Agile circulaba de oeste a este por Avenida del Sol, mientras que el Renault Megane lo hacía de sur a norte por calle Los Lapachos. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron en la intersección.

Como consecuencia del impacto, los dos conductores sufrieron heridas. En el lugar fueron asistidos por personal del sistema de salud pública provincial y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital “Madre Catalina Rodríguez” para una atención de mayor complejidad.

Alcoholemia negativa

A ambos conductores se les realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l) en los dos casos.

Intervención de emergencias

En el operativo también trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 6 y Bomberos Voluntarios de Villa de Merlo, quienes realizaron tareas preventivas y de asistencia en la escena del accidente.