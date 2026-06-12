De 19 kilómetros a solo 2: la polémica por la Ruta 1

El diputado Walter Pollo cuestionó el alcance de la nueva obra anunciada por el Gobierno sobre la Ruta Provincial N°1. Aseguró que el proyecto actual es una versión reducida de la iniciativa integral presentada en 2023 y habló de una “tomada de pelo” para las localidades del Corredor de los Comechingones.

El diputado provincial Walter Pollo cuestionó con dureza el nuevo proyecto vial anunciado por el gobernador Claudio Poggi sobre la Ruta Provincial N°1 y aseguró que la iniciativa “parece una tomada de pelo” por reducirse únicamente al acceso a Villa de Merlo.

La crítica surgió luego de que el Gobierno provincial confirmara el llamado a licitación para la refuncionalización de un tramo de aproximadamente 2.400 metros sobre el ingreso a Merlo, con una inversión superior a los $10.000 millones y un plazo de ejecución estimado en nueve meses.

Pollo comparó el anuncio actual con el proyecto integral presentado en 2023 para modernizar gran parte del Corredor de los Comechingones, una obra que contemplaba casi 19 kilómetros de intervención y un presupuesto cercano a los $28.000 millones.

“Hay una mezcla de gracia e indignación”, sostuvo el legislador, quien consideró insuficiente el alcance de la nueva obra y cuestionó que el resto de las localidades del corredor turístico haya quedado fuera del proyecto.

Según recordó, la iniciativa original beneficiaba a localidades como Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca y Papagayos, además de Villa de Merlo, mediante la construcción de una autovía moderna con obras de iluminación, ciclovías, semaforización, colectoras y mejoras integrales en seguridad vial.

El legislador también apuntó contra el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, por haber definido el proyecto actual como “la obra más grande y ambiciosa de la provincia”.

“Solo 2.000 metros. No llegan a completar el ejido urbano de Merlo”, expresó Pollo, quien además acusó al oficialismo de priorizar políticamente a la ciudad turística.

La nueva obra anunciada por la Provincia contempla la refuncionalización integral de la intersección de las rutas provinciales N°1 y N°5, la construcción de dos rotondas semaforizadas, repavimentación, ampliación de calzada y banquinas, nuevas colectoras, iluminación LED y un canal colector pluvial para evitar anegamientos.

El Gobierno provincial sostiene que se trata de una intervención estratégica para modernizar uno de los accesos turísticos más transitados de San Luis y mejorar la seguridad vial en la zona.

En contraste, el proyecto original de 2023 incluía la duplicación de calzada desde avenida del Sol hasta el acceso a Cortaderas y Villa Elena, además de ciclovías, refugios inteligentes, dársenas para colectivos, nuevas alcantarillas y obras de urbanización complementarias.

Pollo también rechazó las explicaciones oficiales sobre la paralización de aquella obra y aseguró que “en la Legislatura se comprobó que había recursos disponibles” para avanzar con el proyecto integral.

La discusión por la Ruta Provincial N°1 volvió así a instalarse en la agenda política provincial, en medio de reclamos históricos por el crecimiento vehicular del Corredor de los Comechingones y la necesidad de mejorar la infraestructura vial de una de las regiones turísticas más importantes de San Luis.