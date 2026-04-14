Médicos de cabecera de PAMI paran 72 horas por recortes

Médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro de 72 horas en rechazo a cambios en el sistema de pagos. Denuncian recortes salariales y advierten por el impacto en la atención a afiliados. El organismo asegura que busca ordenar el esquema y mejorar la previsibilidad.

Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro de 72 horas en todo el país en rechazo a cambios en el esquema de pagos que, según denuncian, implican un recorte en sus ingresos y afectan la atención a los afiliados.

La medida de fuerza fue impulsada por la APPAMIA tras la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica la modalidad de remuneración y fue aplicada —según los médicos— sin instancia de consulta previa y con carácter retroactivo al 1° de abril.

Desde el organismo, en cambio, sostienen que el nuevo esquema busca reorganizar el sistema y garantizar previsibilidad. Fuentes del PAMI indicaron que la medida implica un incremento en el ingreso fijo de los médicos de cabecera y apunta a ordenar la inversión, además de controlar posibles desvíos en la facturación.

El conflicto se profundizó por la diferencia de interpretación entre las partes. Desde APPAMIA advierten que el cambio elimina componentes variables del pago vinculados a la cantidad de consultas, lo que —afirman— desfinancia la práctica médica.

En ese sentido, el delegado provincial Atilio Rossi cuestionó el nuevo sistema y aseguró que afecta el rol del médico de cabecera dentro del modelo de atención. “El médico actúa como un tutor de salud, disponible en todo momento. Con este esquema, la práctica se vuelve inviable”, señaló.

Según explicó, el modelo anterior contemplaba tanto la cantidad de afiliados como la intensidad de la atención brindada. Con la nueva resolución, en cambio, se establece un pago fijo mensual por paciente, independientemente de la cantidad de consultas realizadas.

El paro genera preocupación por su impacto en la atención de jubilados y pensionados, en un contexto de tensión creciente entre el organismo y los profesionales de la salud. Mientras tanto, no se descartan nuevas medidas si no hay avances en la negociación.