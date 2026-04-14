Golpe al bolsillo: La nafta subió 23% y llenar el tanque supera $100 mil

El precio de la nafta subió cerca de 23% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. En la Ciudad de Buenos Aires, el litro ya supera los $2.000 y llenar un tanque cuesta más de $100.000. El aumento impacta en toda la economía y presiona sobre la inflación.

El precio de los combustibles en Argentina acumula un aumento cercano al 23% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, y ya cuesta más de $100.000 llenar el tanque de un auto mediano, según los valores actuales en la Ciudad de Buenos Aires.

En estaciones de servicio de marcas como Shell y Axion Energy, la nafta súper supera los $2.000 por litro, consolidando una tendencia alcista sostenida en las últimas semanas.

El incremento responde en gran parte al contexto internacional, con subas en el precio del petróleo impulsadas por la tensión geopolítica en Medio Oriente, un factor que impacta de manera directa en los valores locales de los combustibles.

A nivel interno, la política de contención aplicada por YPF desde abril logró moderar parcialmente el ritmo de los aumentos, pero no alcanzó para frenar la escalada general del sector.

El encarecimiento de la nafta tiene un efecto multiplicador en la economía, ya que impacta en los costos de transporte y logística, lo que termina trasladándose a los precios de bienes y servicios y suma presión sobre la inflación.

Cuánto cuesta cargar combustible

Los precios actuales reflejan subas sostenidas en lo que va del año:

Nafta súper

Enero: $1.566

Febrero: $1.609

Marzo/abril: $2.001

Nafta premium

Enero: $1.780

Febrero: $1.845

Marzo/abril: $2.207

Gasoil

Enero: $1.601

Febrero: $1.658

Marzo/abril: $2.065

Gasoil premium (Euro)

Enero: $1.809

Febrero: $1.861

Marzo/abril: $2.271

Con estos valores, llenar un tanque promedio de 50 litros ya supera los $100.000, mientras que en vehículos con mayor capacidad y carga de nafta premium el costo puede trepar por encima de los $120.000.

En este escenario, el mercado sigue atento a la evolución del conflicto internacional y a las decisiones de las petroleras, en medio de una creciente preocupación por el impacto sostenido en el costo de vida.