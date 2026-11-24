ME Servicios Agroaéreos negó haber realizado la aplicación aérea denunciada en Nueva Escocia y aseguró que el video difundido en redes no permite identificar dónde ni cuándo fue grabado. La investigación todavía debe establecer quién fumigó y qué producto provocó la intoxicación de los animales.

Marcelo Ellena, responsable de ME Servicios Agroaéreos, negó que su empresa haya realizado la fumigación aérea denunciada en el paraje Nueva Escocia, donde varios animales resultaron intoxicados y algunos murieron. La firma pidió que se rectifique la información que comenzó a circular en redes sociales luego de la difusión de un video por parte de la organización proteccionista Peludos ONG.

“ Nuestra empresa no realizó la aplicación aérea mencionada en las publicaciones sobre Nueva Escocia y es completamente ajena al hecho”, sostuvo Ellena en una comunicación enviada a El Diario de la República.

El responsable de la firma explicó que en las imágenes difundidas aparece una aeronave de la empresa, pero aseguró que desconocen dónde y cuándo fue grabado el video. Según planteó, ese material fue utilizado para atribuirles una aplicación que no realizaron y que, afirmó, perjudicó la reputación de la compañía.

Ellena también señaló que ME Servicios Agroaéreos es una empresa familiar con 20 años de trayectoria y que cuenta con habilitaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Provincia.

La aclaración se conoce después de la denuncia por una fumigación a baja altura realizada el sábado 21 de noviembre en un campo de Nueva Escocia, paraje ubicado a unos 25 kilómetros de Villa Mercedes, en el departamento Pedernera.

La organización Peludos informó que cinco perros presentaron síntomas de intoxicación y que tres de ellos permanecían bajo atención veterinaria. También denunció la muerte y afectación de aves de corral. La agrupación había vinculado la aeronave observada en los videos con la empresa ahora mencionada, aunque todavía no se difundieron resultados toxicológicos que permitan identificar el producto utilizado.

Con su comunicado, ME Servicios Agroaéreos busca despegarse de la aplicación denunciada. Sin embargo, todavía resta determinar quién realizó la fumigación, qué sustancia se utilizó y cuáles fueron las circunstancias del episodio que afectó a los animales y generó preocupación entre los vecinos.