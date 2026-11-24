Un hombre de 42 años fue detenido en pleno centro de San Luis después de que un transeúnte alertara a la Policía sobre su comportamiento en Plaza Pringles. Al identificarlo, los efectivos descubrieron que tenía dos pedidos de captura vigentes por causas de robo y hurto.

Un hombre de 42 años fue detenido durante la noche del domingo 22 de noviembre en el centro de la ciudad de San Luis, luego de que la Policía constatara que tenía dos pedidos de captura vigentes por causas de robo y hurto. El procedimiento comenzó tras la advertencia de un transeúnte en Plaza Pringles.

El operativo se realizó alrededor de las 21:40, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico, Sección Infantes, efectuaban recorridos preventivos dentro del paseo céntrico.

En ese momento, una persona alertó a los uniformados sobre un hombre que solicitaba dinero de manera agresiva. Además, aportó detalles sobre sus características físicas y la vestimenta que llevaba.

Con esa información, los policías recorrieron las inmediaciones y localizaron a un individuo que coincidía con la descripción en calle Rivadavia, entre Pringles y Junín.

Al identificarlo y consultar sus datos en el sistema policial, constataron que registraba una declaración de rebeldía activa. Posteriormente, personal de Convenio Policial confirmó que tenía dos requerimientos judiciales pendientes.

Uno correspondía a una causa por robo, solicitado por la Cámara Penal de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis. El segundo estaba relacionado con una investigación por hurto, requerido por el Juzgado de Sentencia en lo Penal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.

Ante la confirmación de ambas órdenes, los efectivos concretaron la detención y dieron intervención al Centro de Operaciones Policiales (COP) y al personal de Judiciales de la Comisaría Seccional Primera, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.