La UNSL cesanteó a Oreste Giménez tras un sumario que acreditó conductas de acoso sexual y maltrato. El exfuncionario tenía responsabilidades de conducción y su paso por la estructura universitaria abre interrogantes sobre posibles reclamos previos y el accionar de las autoridades.

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) dispuso la cesantía de Oreste Giménez, un agente que cumplía funciones de conducción y supervisión en el área de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario. La medida, firmada el 5 de noviembre por el rector Raúl Gil, se adoptó tras un sumario administrativo que acreditó conductas de acoso sexual, maltrato y episodios de violencia hacia trabajadoras y otras personas.

La Resolución Rectoral 1651/2026 señala que uno de los hechos investigados ocurrió en junio de este año. Según el expediente, Giménez invitó reiteradamente a una trabajadora a acompañarlo a un evento, realizó contactos físicos y le dirigió comentarios de contenido sexual.

La investigación también consideró acreditadas conductas similares hacia otras personas. Sin embargo, el documento no precisa la fecha de cada episodio ni establece cuándo comenzaron los reclamos dentro de la institución.

El caso suma una dimensión institucional porque Giménez no ocupaba un puesto sin responsabilidades. Su trayectoria en la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario está documentada en publicaciones oficiales de la propia universidad, que lo identificaron como jefe del Departamento Contable.

En el ámbito universitario, además, se lo vincula con la estructura de gestión del exrector Víctor Moriñigo, actualmente diputado provincial. No obstante, la resolución que dispuso la cesantía no le atribuye responsabilidad ni señala que hubiera recibido denuncias durante su gestión.

Ese es uno de los puntos que todavía requieren respuestas: si existieron reclamos anteriores, cuándo se formularon, quiénes tomaron conocimiento y qué medidas se adoptaron mientras Giménez desempeñaba funciones jerárquicas.

La sanción fue dispuesta luego de la investigación administrativa y deja planteados interrogantes sobre los mecanismos de prevención y actuación de las autoridades universitarias. La responsabilidad de Moriñigo no surge acreditada en el documento, pero el período en que Giménez ejerció funciones de conducción abre una discusión política e institucional que la universidad todavía debe esclarecer.