El juez Rafecas cerró la causa por el viaje de la esposa de Adorni: «Inexistencia de delito»

El juez Rafecas cerró la causa por el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York en el avión presidencial: determinó que no hubo malversación ni delito alguno. Adorni celebró el fallo en X: «El tiempo da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin.» La causa por el departamento de Caballito, en cambio, sigue abierta.

El juez federal Daniel Rafecas cerró este viernes la causa que investigaba el viaje de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el avión presidencial durante la comitiva oficial que acompañó al presidente Milei a Nueva York para la «Argentina Week.» La resolución, dictada tras el dictamen favorable de la fiscal federal Alejandra Mangano, concluyó en la «inexistencia de delito» y dispuso el sobreseimiento y archivo del expediente.

El magistrado determinó que las pruebas recabadas y los informes solicitados no configuran malversación de caudales públicos ni ninguna otra conducta tipificada penalmente. En particular, destacó que no se detectaron irregularidades en los gastos de la estadía en Estados Unidos ni en la emisión de los pasajes aéreos, lo que reforzó la conclusión de que no existió compromiso alguno de fondos públicos.

Adorni reaccionó de inmediato en X con una frase que circuló rápidamente en redes: «El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin.»

El escándalo había comenzado cuando trascendió que Angeletti integró la comitiva oficial que viajó a Nueva York. El propio funcionario había salido a defenderse públicamente y con detalle: «El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado», había afirmado en su momento.

El cierre de esta causa llega en paralelo a la investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito vinculada al departamento de Caballito, que sí sigue activa en Comodoro Py.