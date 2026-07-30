Denuncian a un enfermero por golpear y maltratar a ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

Un video registrado por las cámaras de un geriátrico de Mar del Plata mostró a un enfermero golpeando, insultando y maltratando a una residente. La Justicia busca al acusado e investiga si otras adultas mayores también fueron víctimas de agresiones dentro del establecimiento.

Un enfermero de un geriátrico de Mar del Plata es intensamente buscado por la Justicia luego de ser denunciado por presuntos malos tratos y agresiones físicas contra residentes adultas mayores. El caso salió a la luz tras la difusión de un video registrado por una cámara de seguridad del establecimiento, en el que se observa al acusado golpeando, insultando y manipulando con violencia a una de las mujeres alojadas en el lugar.

El imputado fue identificado como Nicolás Cichero, quien trabajaba en la residencia geriátrica David. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción correspondiente, que ordenó distintas medidas para localizar al sospechoso y determinar si existieron otros episodios similares dentro del establecimiento. Según trascendió, el hombre abandonó su domicilio tras conocerse la denuncia y permanece prófugo.

El episodio que originó la investigación ocurrió el 27 de julio y quedó registrado por las cámaras de seguridad del hogar. En las imágenes se observa cómo el enfermero golpea a una residente con una cuchara en la boca mientras intenta alimentarla y luego la traslada hasta su cama de manera violenta.

Durante la secuencia también se escuchan insultos y amenazas dirigidos a la mujer. «¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una vez» y «Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza», le dice el acusado mientras la víctima llora y le pregunta qué hizo. En otro momento del video, además, le cubre la cabeza con una prenda durante varios segundos, una acción que incrementó la preocupación por el riesgo al que fue sometida.

Tras la denuncia de los familiares y la viralización de las imágenes en redes sociales, la Justicia inició una investigación para determinar las responsabilidades del enfermero y establecer si otras personas mayores alojadas en el geriátrico también fueron víctimas de maltratos o agresiones.

En paralelo, las autoridades analizan el funcionamiento del establecimiento para determinar si existieron fallas en los controles internos o si otros empleados conocían la situación. La investigación también busca establecer desde cuándo se producían estos hechos y si hubo denuncias previas que no fueron informadas.

Mientras tanto, la Policía mantiene un operativo para localizar a Nicolás Cichero, sobre quien pesa un pedido de detención. La fiscalía aguarda nuevas declaraciones y el análisis de otras grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido y definir las próximas medidas judiciales.

«¿Por qué no te morís, vieja hija de puta?»: un enfermero golpeó e insultó a una anciana en un geriátrico de Mar del Plata y permanece prófugo. La investigación también analiza otra agresión, registrada en video, contra una segunda residente del establecimiento. pic.twitter.com/6YkMCBGPIS

— MDZ Online (@mdzol) July 29, 2026