Mató a un matrimonio con su auto y lo fotografiaron riendo en el rally de Córdoba

Camila Rojas, hija de un matrimonio fallecido en un accidente fatal en agosto de 2025, publicó una foto que muestra al imputado Miguel Soler Reyes —guardiacárcel con prohibición de salir de San Luis— riendo en el rally de Córdoba este fin de semana.

En agosto de 2025, Miguel Soler Reyes protagonizó un accidente de tránsito en el que murió un matrimonio. El hecho derivó en su imputación por homicidio culposo y la Justicia le impuso como condición seguir el proceso en libertad no salir de la provincia de San Luis. Este fin de semana, Soler Reyes viajó a Córdoba para disfrutar del rally y alguien lo fotografió sonriendo.

La imagen llegó al teléfono de Camila Rojas, hija de las víctimas del accidente. Camila la publicó en sus redes sociales con una pregunta que sintetiza la impotencia de la familia: ¿cómo puede estar en Córdoba si tiene prohibido salir de la provincia? La foto muestra al imputado en actitud relajada y festiva en el evento automovilístico, lo que genera un contraste con la situación de la familia que perdió a sus padres en el siniestro que él protagonizó.

El caso tiene una dimensión institucional adicional: Soler Reyes es guardiacárcel, es decir, un agente del sistema penitenciario provincial. La violación de las restricciones judiciales —si se confirma que efectivamente viajó a Córdoba sin autorización— podría derivar en un cambio de su situación procesal. La causa está bajo investigación y la denuncia pública de Camila Rojas ya llegó a los medios locales y a las redes, donde la foto circuló masivamente este lunes.