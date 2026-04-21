El Caburé en su momento más tenso: audiencia decisiva para Bazla este martes

Este martes 21 de abril el Tribunal de Impugnación define la situación procesal de Ricardo Bazla en la causa El Caburé: la defensa buscará revocar su imputación por siete delitos, mientras la querella pedirá prisión preventiva porque el propio Bazla reconoció en una entrevista radial haber llamado al gobernador Poggi y al vicegobernador justo después de que le prohibieran contactar a funcionarios.

La causa El Caburé llega este martes 21 de abril a su momento judicial más tenso desde que estalló el escándalo. El Tribunal de Impugnación escuchará los planteos de la defensa de Ricardo André Bazla, ex secretario de Ética Pública, que buscará revocar la imputación por siete delitos que incluyen defraudación a la administración pública, peculado y falsedad ideológica. En paralelo, la querella —representada por el abogado Pascual Celdrán— pedirá que se dicte prisión preventiva.

El argumento de la querella es letal en su simplicidad: el propio Bazla se autoincriminó. En una entrevista radial voluntaria con la periodista Andrea Bringas, el ex funcionario reconoció que apenas terminó la audiencia de formulación de cargos llamó por teléfono al gobernador Poggi y al vicegobernador Ricardo Endeiza. El problema es que una de las restricciones que la Justicia le impuso al procesarlo era precisamente no mantener contacto con funcionarios del gobierno actual vinculados a la causa. Al decirlo en radio, convirtió esa violación en prueba inapelable.

La investigación también está buscando ampliar el mapa de responsables. Más allá de Bazla y del ya imputado Darío Oviedo Helfenberger, la causa orbita cerca del ministro de Desarrollo Productivo Federico Trombotto, del asesor Diego Amondarain y del actual ministro del Superior Tribunal Víctor Endeiza —ex fiscal de Estado—. La audiencia de mañana no solo definirá si Bazla va preso: también marcará el ritmo de todo lo que viene en la causa más sensible de la política puntana.

El propio Bazla reconoció en una entrevista radial haber llamado al gobernador Poggi y al vicegobernador luego de su imputación, violando la prohibición expresa de contactar a funcionarios del gobierno.