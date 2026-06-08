Más de $20 millones en droga: cuatro años de cárcel para un mendocino

Un joven mendocino de 27 años fue condenado a cuatro años de prisión por transportar más de un kilo de cocaína en un auto interceptado en Desaguadero. Durante el operativo también secuestraron marihuana, LSD, dinero en efectivo y celulares.

El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a cuatro años de prisión a un joven de 27 años por el delito de transporte de estupefacientes, luego de haber sido detenido con más de un kilo de cocaína durante un operativo realizado en el puesto limítrofe de Desaguadero, sobre la ruta nacional 7.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 20 de mayo en el límite entre San Luis y Mendoza. Allí, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico y de Policía Caminera interceptaron un Peugeot 208 en el que viajaban el acusado y una joven de 23 años, ambos domiciliados en Mendoza.

Durante la requisa del vehículo, los uniformados encontraron 1,044 kilos de cocaína, cantidad que, según estimaciones oficiales, permitía elaborar más de 4.000 dosis destinadas a la comercialización. El valor de la droga secuestrada fue calculado en más de 20 millones de pesos.

Además de la cocaína, los policías incautaron marihuana, dosis de LSD, dinero en efectivo, teléfonos celulares y el automóvil utilizado para el traslado de los estupefacientes.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de San Luis, integrado por las juezas Carolina Pereyra, Gretel Diamante y Paula Marisi, quienes consideraron acreditada la responsabilidad penal del imputado en el delito contemplado por la Ley 23.737 de estupefacientes.

Fuentes judiciales indicaron que el fallo quedó firme tras el juicio oral desarrollado en la provincia, donde se valoraron las pruebas reunidas durante el operativo policial y las actuaciones posteriores realizadas por la Justicia Federal.

El puesto limítrofe de Desaguadero es uno de los principales puntos de control vial y narcotráfico del corredor bioceánico que conecta la región de Cuyo con el centro del país, por donde habitualmente circula una importante cantidad de vehículos particulares y transportes de carga.

En los últimos meses, distintos procedimientos realizados en ese sector permitieron detectar cargamentos de drogas y mercadería ilegal, en el marco de los operativos coordinados entre fuerzas provinciales y federales.