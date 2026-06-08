Murió un chico de 19 años tras un feroz incendio en una vivienda en Buena Esperanza

Un joven de 19 años murió tras sufrir graves quemaduras durante un incendio en una vivienda de Buena Esperanza. La víctima fue trasladada hacia el hospital de Villa Mercedes, pero falleció en el camino. La Justicia investiga las causas del fuego.

La localidad de Buena Esperanza atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de un joven de 19 años que sufrió graves quemaduras durante un incendio registrado el sábado por la noche en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo.

La víctima fue identificada como Juan Gabriel Díaz Castagno, quien debió ser trasladado de urgencia hacia el Hospital “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció durante el trayecto.

El incendio se desató pocos minutos antes de las 23 en la planta alta de la vivienda y las llamas se propagaron rápidamente por el sector. Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar mientras se iniciaban las primeras pericias para determinar cómo comenzó el fuego.

Según trascendió, vecinos de la zona alertaron a la Policía luego de escuchar gritos provenientes del interior de la casa. Cuando los efectivos arribaron, encontraron al joven envuelto en llamas sobre el balcón del segundo piso.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, uno de los vecinos subió hasta la planta alta e intentó rescatar a la víctima antes de la llegada de los servicios de emergencia.

En el momento del incendio, Juan Gabriel Díaz Castagno se encontraba acompañado por otro joven de 18 años, quien no sufrió heridas y se encontraba en buen estado de salud tras el episodio.

Los investigadores intentan establecer las causas del incendio y no descartan ninguna hipótesis. Fuentes cercanas al caso señalaron que el relato de las personas presentes y las pericias realizadas en la vivienda serán claves para reconstruir lo ocurrido.

La noticia generó una fuerte conmoción en Buena Esperanza, donde familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor en redes sociales y acompañaron a la familia de la víctima durante las últimas horas.