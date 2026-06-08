Impactante vuelco en San Luis: el conductor tenía casi 1 g/l de alcohol

Un camión cargado con materiales de construcción volcó este domingo en la Autopista Serranías Puntanas, entre Villa Salles y Justo Daract. El chofer resultó ileso, pero el alcotest realizado por la Policía Caminera dio positivo con 0,98 g/l de alcohol en sangre.

Un camión cargado con materiales de construcción volcó este domingo por la mañana en la Autopista Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 663, entre las localidades de Villa Salles y Justo Daract. El conductor resultó ileso, aunque posteriormente el test de alcoholemia confirmó que manejaba con 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 y fue asistido por efectivos de la Comisaría Distrito 18°, junto a personal de seguridad vial y equipos de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado era un Mercedes Benz 1634 con semirremolque que transportaba placas de yeso y envases de pintura. El camión era conducido por un hombre de 39 años oriundo de la provincia de San Juan.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el camionero circulaba en sentido oeste-este cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado. Tras despistar hacia el cantero central, intentó reincorporarse a la calzada, pero terminó volcando sobre uno de sus laterales.

El semirremolque quedó atravesado sobre media calzada, lo que provocó complicaciones parciales en el tránsito durante varias horas mientras trabajaban los equipos de emergencia y personal vial para despejar la ruta.

Minutos después del siniestro arribó al lugar una ambulancia del hospital de Justo Daract. Los profesionales de la salud examinaron al conductor en el lugar y determinaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Posteriormente, efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial realizaron el correspondiente test de alcoholemia. El examen arrojó un resultado positivo de 0,98 g/l de alcohol en sangre.

A raíz de esta situación, las autoridades labraron la infracción correspondiente y continuaron con las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias exactas que derivaron en el vuelco.