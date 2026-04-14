14 abril, 2026

Más de 1.500 familias tendrán acceso al gas natural en La Punta

m24digital 14 abril, 2026 0

La ampliación de la red de gas en La Punta beneficiará a más de 1.500 hogares. La obra apunta a mejorar el acceso a servicios básicos y reducir costos para las familias.

El Gobierno de San Luis avanza con una obra de ampliación de la red de gas natural en la ciudad de La Punta que beneficiará a más de 1.500 familias.

El proyecto busca garantizar el acceso a un servicio esencial, reducir costos energéticos y mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

Los trabajos incluyen la extensión de cañerías y conexiones domiciliarias, en el marco de un plan provincial de infraestructura básica.

Desde el Ejecutivo señalaron que este tipo de obras tienen impacto directo en la economía familiar, especialmente en contextos de aumento de tarifas.

Además, destacaron que la expansión del gas natural también contribuye al desarrollo urbano ordenado y sostenible.

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