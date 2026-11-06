Los vendedores de la Plaza Pringles tendrán un nuevo espacio

El intendente Gastón Hissa inauguró un predio de 580 metros cuadrados en Colón 516, con capacidad para unos 40 puestos. Los vendedores podrán instalarse por orden de llegada y deberán estar empadronados. La medida busca despejar la Plaza Pringles, donde el Municipio proyecta una renovación integral.

El intendente de San Luis, Gastón Hissa, inauguró este miércoles 4 de noviembre el Paseo Colón, un nuevo espacio comercial destinado a vendedores ambulantes y revendedores que desarrollaban su actividad en la vía pública, principalmente en la Plaza Pringles. El predio está ubicado en Colón 516, tiene una superficie aproximada de 580 metros cuadrados y capacidad para unos 40 puestos.

La apertura forma parte del Plan de Ordenamiento Comercial impulsado por el Municipio, que busca reorganizar las ventas en el microcentro, mejorar la circulación peatonal y recuperar los espacios públicos. Los comerciantes podrán comenzar a instalarse desde este jueves 5 de noviembre.

El lugar cuenta con sanitarios, conexión eléctrica y sectores habilitados para la actividad comercial. La modalidad de funcionamiento será rotativa: los vendedores empadronados recibirán una credencial y podrán ocupar los espacios por orden de llegada, sin puestos asignados de manera permanente.

Según informó el Municipio, el paseo funcionará de lunes a sábado, de 9 a 21. Cada comerciante deberá llevar y retirar diariamente su mercadería y mobiliario, ya que el predio no contará con espacios individuales de almacenamiento.

Cómo se organizarán los puestos

La Municipalidad proyecta incorporar mesas uniformes para ordenar la exhibición de los productos. Durante los primeros días, los vendedores deberán utilizar su propio mobiliario.

Hissa explicó que la iniciativa surgió de un trabajo con los comerciantes del centro y de los reclamos por la ocupación de veredas y otros espacios públicos. También señaló que el objetivo es ofrecer condiciones más adecuadas para quienes hasta ahora trabajaban a la intemperie.

La inscripción continuará abierta para los vendedores que todavía no hayan completado el empadronamiento. De acuerdo con información difundida durante la inauguración, alrededor de 20 de los 40 comerciantes que trabajaban en la Plaza Pringles ya habían realizado el trámite.

Además, el Municipio prevé concesionar un café o bar dentro del predio mediante un concurso.

La recuperación de la Plaza Pringles y los otros paseos

La inauguración del Paseo Colón está vinculada con el proyecto de recuperación integral de la Plaza Pringles. El Municipio busca liberar ese espacio de la actividad comercial para avanzar con una renovación por etapas, que incluirá tareas de ordenamiento, embellecimiento y mejoras para el uso de vecinos y familias.

Hissa sostuvo que la presencia de vendedores y otras actividades dificultaba la circulación y el aprovechamiento de la plaza. También mencionó cuestiones vinculadas con la seguridad como parte de los motivos para reorganizar el espacio.

El plan comercial incluye además la Galería Chacabuco, donde fueron regularizados 35 puestos fijos.

Por otra parte, el Municipio proyecta inaugurar en febrero de 2027 el Paseo Ferroviario, un espacio destinado a emprendedores que elaboran sus propios productos y les incorporan valor agregado.

De esta manera, la propuesta municipal establece distintos espacios según la actividad comercial: el Paseo Colón para vendedores y revendedores, la Galería Chacabuco para puestos fijos y el futuro Paseo Ferroviario para productores y emprendedores.