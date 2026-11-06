El plan habitacional avanza y suma nuevas familias beneficiadas

El gobernador Claudio Poggi firmó los decretos para construir 58 casas en seis localidades, que se suman a otras 132 acordadas el día anterior. Las obras estarán a cargo de tres empresas privadas y forman parte del programa habitacional Tenemos Futuro.

El gobernador Claudio Poggi firmó los decretos de adjudicación para construir 58 viviendas en seis localidades de San Luis, en el marco del programa habitacional “Tenemos Futuro”. La medida se formalizó el martes 3 de noviembre en Casa de Gobierno y se suma a otros acuerdos firmados un día antes para levantar 132 casas en diez municipios.

Con estas nuevas adjudicaciones, el Gobierno provincial avanzó en 48 horas con gestiones para la construcción de 190 viviendas distribuidas en 16 localidades.

La distribución de las 58 unidades será la siguiente:

Tilisarao: 20 viviendas.

El Volcán: 12 viviendas.

Carpintería: 10 viviendas.

San Martín: 6 viviendas.

Estancia Grande: 6 viviendas.

Saladillo: 4 viviendas.

Qué empresas estarán a cargo de las obras

Los trabajos fueron adjudicados a tres empresas constructoras: Tragvial SRL, Construcciones Esperanza SRL y Starq SRL, que tendrán a su cargo la ejecución de las viviendas en las distintas localidades.

El secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, destacó que las 58 casas se suman a las 132 acordadas previamente y señaló que el volumen de adjudicaciones representa un impulso para la actividad de la construcción y el empleo vinculado a la obra pública.

El funcionario también se refirió a las familias inscriptas en el programa y explicó que quienes resulten sorteadas deberán validar la información presentada para continuar con el proceso de acceso a una vivienda.

Cómo continúa el programa Tenemos Futuro

Torres aseguró que el plan habitacional se encuentra en sus primeras etapas y que las próximas instancias estarán vinculadas con los sorteos y la verificación de los datos de los postulantes.

Además, la agenda provincial contempla nuevas entregas de viviendas y adjudicaciones correspondientes a la modalidad de autoconstrucción asistida.

Las nuevas obras forman parte de la política habitacional del Ejecutivo provincial, que busca ampliar la construcción de viviendas en distintos puntos del territorio sanluiseño.