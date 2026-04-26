Una jauría de siete perros atacó a un nene de 7 años en el patio de su casa en Posadas

Un nene de 7 años fue atacado por una jauría de siete perros en el patio de su casa en Posadas y permanece internado en el Hospital Pediátrico con heridas graves en el rostro, el hombro y la espalda. Los vecinos lo rescataron al escuchar sus gritos.

Un niño de 7 años permanece internado en estado reservado en el Hospital Pediátrico de Posadas tras ser atacado este sábado por la tarde por una jauría de siete perros en el patio de su propia vivienda. El hecho ocurrió en la calle Luzuriaga, entre Krause y la avenida Tambor de Tacuarí, mientras el menor se encontraba aparentemente solo en el domicilio.

Los gritos del pequeño alertaron a los vecinos del barrio, que ingresaron a la propiedad, ahuyentaron a los animales y lograron rescatarlo. El niño presentaba heridas profundas por mordeduras en el rostro, el hombro y la espalda. Fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Madariaga, pero ante la gravedad de las lesiones y la corta edad del paciente, los médicos decidieron derivarlo de inmediato al Hospital Pediátrico, donde permanece bajo estricta observación.

Efectivos de la Unidad Regional I trabajan en el lugar para reconstruir la secuencia del ataque. La investigación judicial avanza sobre dos ejes: determinar por qué el niño estaba sin supervisión adulta en ese momento, y establecer la procedencia de los siete perros que ingresaron o se encontraban en la propiedad.