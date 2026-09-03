Los gremios cruzaron al Gobierno de San Luis por el adelanto de los aumentos del 5%

El Gobierno de San Luis adelantó dos tramos del aumento salarial del 5% previsto para los próximos meses, pero la medida no conformó a los sindicatos. Desde la Intersindical consideraron que los porcentajes son “ínfimos” frente al costo de vida y reclamaron salarios por encima de la canasta básica y el blanqueo de las sumas no remunerativas.

El adelanto de los dos tramos del 5% de aumento salarial dispuesto por el Gobierno de San Luis generó una fuerte reacción entre los gremios estatales, que consideraron insuficiente la medida frente a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde la Intersindical señalaron que el adelanto de los incrementos fue posible a partir de la presión y la lucha sostenida de las organizaciones sindicales, aunque cuestionaron que los porcentajes no alcanzan para recomponer los ingresos frente al aumento del costo de vida.

Los gremios calificaron los incrementos como “ínfimos” y ratificaron que continuarán reclamando salarios que superen la canasta básica, además del blanqueo definitivo de las sumas que actualmente tienen carácter no remunerativo.

La postura fue expresada en un mensaje conjunto difundido en redes sociales y firmado por la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), el Sindicato de Personal Químico y Petroquímico San Luis (Siperqyp), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP).

En el comunicado, las organizaciones dejaron planteado que el adelanto representa un alivio parcial, pero que no resuelve el problema de fondo que atraviesan los trabajadores estatales.

El anuncio oficial se produjo además después de varias advertencias de los sindicatos por la falta de diálogo con el Ejecutivo provincial. Días antes, el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, había cuestionado públicamente la actitud del Gobierno y advertido que, si el gobernador Claudio Poggi continuaba “mirando para otro lado”, los trabajadores buscarían hacerse escuchar durante sus giras institucionales, actos oficiales y recorridas barriales de los viernes.

“El gobernador está divertido con TikTok, pero nadie se está riendo en la provincia”, había expresado Gatica al cuestionar la situación salarial y económica de los trabajadores.

Tras el anuncio del adelanto, los sindicatos volvieron a remarcar que la discusión salarial continúa abierta y que mantendrán sus reclamos hasta conseguir una recomposición que, según plantean, permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

De esta manera, el adelanto de los aumentos no logró cerrar el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las organizaciones gremiales, que anticiparon la continuidad de la lucha sindical por salarios, recomposición de ingresos y eliminación de las cifras no remunerativas.