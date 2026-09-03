El Papa León XIV recibió al obispo de San Luis en el Vaticano antes de su llegada a la Argentina

A pocos días de su esperada visita a la Argentina, el Papa León XIV recibió en una audiencia privada al obispo de San Luis, Gabriel Barba. El encuentro se realizó este jueves en el Palacio Apostólico del Vaticano y había sido solicitado por el religioso puntano para presentar la realidad pastoral de la diócesis y de la comunidad de San Luis.

A pocos días de su esperada visita a la Argentina, el Papa León XIV recibió en audiencia privada al obispo de San Luis, Gabriel Barba, en un encuentro que se produjo este jueves 3 de septiembre a las 10:30, hora de Roma.

La reunión tuvo lugar en la biblioteca privada del Palacio Apostólico del Vaticano y había sido solicitada por monseñor Barba con el objetivo de presentar ante el Sumo Pontífice “la realidad pastoral de toda la Diócesis”, según informó el Obispado de San Luis.

Tras el encuentro, el obispo contó que León XIV lo recibió “con mucha tranquilidad” y que escuchó con atención su exposición sobre la provincia.

“Tuve la oportunidad de hacerle presente la realidad de la Iglesia de San Luis y la realidad del pueblo de San Luis”, expresó Barba.

Según relató el obispo, durante la audiencia el Papa también le transmitió su respaldo al trabajo que lleva adelante en la diócesis.

“Me animó a seguir en el camino emprendido y en el cuidado especial de las personas…, en el cuidado de su humanidad”, señaló Barba.

Al finalizar la reunión, el obispo de San Luis le pidió al Papa una bendición para toda la comunidad puntana y también para él.

El encuentro se produjo en un contexto especial para la Iglesia argentina, a poco de la visita de León XIV al país, prevista para noviembre, en el marco de su primera visita apostólica a la Argentina desde que asumió como máxima autoridad de la Iglesia Católica.