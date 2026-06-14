San Luis avanza con mantenimiento vial en rutas y caminos no pavimentados

Vialidad Provincial avanzó con nuevos operativos de mantenimiento y reparación en caminos rurales de cinco departamentos. Las tareas incluyen perfilado, desmalezado y mejoras en accesos a escuelas y parajes del interior.

La dirección de Vialidad Provincial intensificó durante la última semana los operativos de mantenimiento y reparación en caminos no pavimentados de distintos puntos del territorio provincial, con intervenciones en los departamentos Pueyrredón, San Martín, Chacabuco, Ayacucho y Belgrano.

Las tareas forman parte del plan permanente de conservación de la red vial y buscan mejorar la transitabilidad, fortalecer la conectividad rural y garantizar mejores condiciones de circulación para vecinos, productores y comunidades educativas.

Los trabajos se ejecutan con motoniveladoras, camiones de riego, palas cargadoras y maquinaria especializada destinada al perfilado, reparación y mantenimiento de calzadas de tierra.

En el departamento Pueyrredón, las cuadrillas trabajaron sobre la ruta provincial N°16, en el tramo comprendido entre avenida España y el paraje Pescadores, donde realizaron tareas de perfilado y reacondicionamiento de la calzada.

Además, se llevaron adelante arreglos en el ingreso al paraje Las Barrancas, con el objetivo de mejorar el acceso vehicular y las condiciones de circulación en la zona.

Las intervenciones también alcanzaron caminos rurales de La Vertiente, en el departamento San Martín, donde se ejecutaron mejoras destinadas a optimizar el tránsito diario de vecinos y productores agropecuarios.

En el departamento Chacabuco, Vialidad Provincial avanzó con el arreglo de calles y caminos vecinales, mientras que en las inmediaciones de la Escuela N°384 “Granadero Mariano Domínguez”, ubicada en el paraje El Churrasco, continúa la construcción de espaldones para reforzar la seguridad vial y facilitar el acceso a la institución educativa.

Trabajos similares se desarrollaron en el departamento Ayacucho, particularmente en caminos cercanos a la Escuela N°425 “Profesor Modesto González”, en el paraje Las Chimbas, próximo a La Botija.

Según detallaron desde el organismo, estas tareas apuntan a mejorar las condiciones de acceso de estudiantes, docentes y familias que transitan diariamente por esos sectores rurales.

En el departamento Belgrano, los equipos realizaron reparaciones en el paraje La Verde, en las inmediaciones de la autopista 55, y también sobre las rutas provinciales N°32 y N°34.

Como complemento de los operativos, Vialidad Provincial ejecutó trabajos de desmalezado con tractores de corte sobre la ruta 5 (A), entre Santa Rosa del Conlara y Bajo de Véliz, además de distintos sectores de Villa de Merlo.

Desde el organismo remarcaron que las intervenciones forman parte de una estrategia integral de mantenimiento de caminos rurales y accesos estratégicos vinculados a la producción, el turismo y la conectividad cotidiana de las localidades del interior provincial.