Leonardo Neyra recuperó la libertad con restricciones judiciales

Leonardo Neyra, imputado por tentativa de homicidio tras una agresión ocurrida en Villa Mercedes, dejó la prisión preventiva por decisión judicial. La medida fue reemplazada por restricciones que incluyen no acercarse a la víctima, no salir de la ciudad y presentarse semanalmente ante las autoridades.

La Justicia dispuso el cese de la prisión preventiva para Leonardo Neyra, imputado por homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, por un violento ataque ocurrido el 28 de junio en Villa Mercedes. La jueza subrogante Natalia Pereyra Cardini resolvió reemplazar la detención por una serie de medidas restrictivas mientras continúa la investigación.

La decisión se tomó durante una audiencia realizada este miércoles 4 de noviembre, luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara extender la prisión preventiva por otros 40 días. La Fiscalía sostuvo que todavía existen riesgos de fuga y de entorpecimiento del proceso.

La Defensa se opuso al pedido y solicitó que Neyra recuperara la libertad. Entre sus argumentos, señaló que el imputado tiene arraigo, proyectos personales, no registra antecedentes penales y mantuvo una conducta adecuada durante el proceso.

Finalmente, la magistrada consideró que existen medidas alternativas suficientes para garantizar el desarrollo de la causa. Por eso, dispuso que el acusado continúe en libertad bajo las siguientes condiciones:

Firmar el libro de control una vez por semana.

No acercarse ni mantener contacto con la víctima, los testigos ni el otro imputado.

No salir de la ciudad.

Fijar un domicilio.

No asistir a fiestas.

Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias.

El ataque que originó la investigación

El hecho ocurrió el 28 de junio, alrededor de las 6.05, en la calle Leonismo Argentino, entre Salta y Edison, en Villa Mercedes. La víctima había asistido a una fiesta junto a un grupo de amigos y, al retirarse, fue interceptada por varias personas.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, durante la agresión el joven recibió más de 14 heridas, siete de ellas punzocortantes. Debió ser intervenido quirúrgicamente y permaneció cinco días internado en terapia intensiva. Posteriormente recibió el alta médica y quedó fuera de peligro.

La investigación incorporó registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar a uno de los presuntos agresores. Neyra está imputado junto a un adolescente por homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa.

La Defensa cuestionó esa calificación legal y sostuvo que el episodio debía investigarse como lesiones graves en riña. Sin embargo, la imputación original se mantuvo.

Con la resolución de la jueza, Neyra continuará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir estrictamente las restricciones impuestas por la Justicia.