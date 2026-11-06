Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección portuguesa

Cristiano Ronaldo confirmó que dejará la selección de Portugal después de los partidos de noviembre. A los 41 años, se despedirá como máximo goleador y jugador con más presencias en el fútbol internacional masculino, tras una trayectoria de 23 años y dos títulos con su país.

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre que dejará la selección de Portugal después de la próxima ventana internacional. El delantero de 41 años comunicó su decisión a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que confirmó que pondrá fin a una trayectoria de 23 años con el equipo nacional.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de cederla al futuro”, expresó el futbolista.

La despedida se concretará después de los compromisos de noviembre, por lo que Ronaldo todavía podría disputar sus últimos encuentros con Portugal ante Dinamarca, el 14 de noviembre, y Gales, tres días más tarde.

El atacante se marcha como el máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino, con 146 tantos en 234 partidos. También es el jugador con más presencias en selecciones nacionales, dos marcas que consolidó a lo largo de más de dos décadas.

Su debut se produjo el 20 de agosto de 2003, cuando tenía 18 años, en un encuentro ante Kazajistán. Un año después disputó su primer gran torneo internacional, la Eurocopa 2004, organizada por Portugal. En aquella competencia marcó dos goles y llegó a la final, que el seleccionado anfitrión perdió frente a Grecia.

Con el paso de los años se convirtió en capitán y referente del equipo. Disputó los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026, además de varias ediciones de la Eurocopa.

El momento más importante de su recorrido llegó en 2016, cuando Portugal conquistó por primera vez la Eurocopa. Ronaldo sufrió una lesión en la final ante Francia y tuvo que abandonar el campo durante el primer tiempo, pero acompañó al equipo desde el banco hasta el gol de Éder en el alargue, que selló el triunfo por 1-0.

Tres años después sumó otro título con la selección: la Liga de Naciones de la UEFA 2019. En aquella edición marcó tres goles en la semifinal frente a Suiza y fue parte del equipo que venció 1-0 a Países Bajos en la definición.

Su última etapa internacional estuvo atravesada por cuestionamientos sobre su participación y por un conflicto con el actual entrenador, Jorge Jesus. Tras quedar como suplente y no ingresar en el partido ante Noruega, Ronaldo abandonó la concentración portuguesa en septiembre, antes del encuentro frente a Dinamarca.

El futbolista explicó posteriormente que el seleccionador no había cumplido con lo que, según su versión, habían acordado sobre sus minutos de juego. También reconoció que no debió marcharse de la concentración y pidió que la Federación Portuguesa de Fútbol tomara medidas disciplinarias.

La Federación abrió un expediente por el episodio y el vínculo entre el capitán y el cuerpo técnico quedó bajo tensión. Aunque Ronaldo había manifestado en octubre que seguía disponible para representar a su país, ahora confirmó que su ciclo internacional llegará a su fin tras los partidos de noviembre.

Su salida marcará el cierre de una de las etapas más extensas y exitosas de la historia del seleccionado portugués, con dos títulos internacionales y récords individuales que lo ubican entre las grandes figuras del fútbol mundial.