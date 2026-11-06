Álvarez Pinto busca endeudar a Merlo por $500 millones

Juan Álvarez Pinto presentó un nuevo pedido de endeudamiento por $500 millones, días después de regresar a la intendencia. La oposición cuestiona su legalidad, advierte sobre los intereses variables y reclama explicaciones acerca de la situación financiera del Municipio.

Apenas tres días después de retomar la intendencia de Villa de Merlo, Juan Álvarez Pinto presentó ante el Concejo Deliberante un nuevo proyecto para tomar deuda por hasta $500 millones. La iniciativa propone habilitar un giro en descubierto en el Banco Supervielle, con una tasa de interés variable.

La propuesta reabre el conflicto político por el financiamiento municipal, luego de que el cuerpo legislativo rechazara el 22 de octubre un paquete de tres operaciones crediticias impulsadas por el Ejecutivo, que sumaban $1.900 millones.

El nuevo pedido fue cuestionado por los concejales Lucía Miranda (Frente Justicialista), Ana Laura Ferrarotti (Colectivo Comechingones) y Daniel Orué (Socialismo Merlino), quienes sostienen que existen impedimentos reglamentarios y constitucionales para avanzar con su tratamiento.

La oposición cuestiona la legalidad del proyecto

Uno de los principales argumentos de los ediles se basa en el artículo 80 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, establecido por la Ordenanza X-1087-C.D.-2022.

La norma establece que no puede tratarse durante un mismo año legislativo un proyecto que haya sido rechazado. Según los concejales, la nueva iniciativa reproduce una operación de descubierto bancario que ya había sido desestimada, aunque ahora contempla un monto de hasta $500 millones.

También plantearon objeciones vinculadas con el artículo 258, inciso 12, de la Constitución provincial, que —según la interpretación opositora— impide utilizar el crédito público para financiar gastos corrientes de la administración.

A esto sumaron su preocupación por la tasa de interés variable, ya que consideran que podría incrementar el costo financiero de la operación y comprometer los recursos municipales.

Reclaman explicaciones sobre las finanzas municipales

Los concejales opositores también exigieron al Ejecutivo que informe por qué pretende recurrir a un nuevo crédito bancario en lugar de utilizar otras herramientas financieras disponibles.

Entre las alternativas mencionaron los anticipos de coparticipación provincial, que consideran un mecanismo legal para atender necesidades de liquidez.

En ese sentido, reclamaron precisiones sobre el destino de los fondos provinciales que, según señalaron, ya fueron enviados para obras y herramientas de gestión.

Además, plantearon que las prioridades de la administración deberían ser ordenar las cuentas municipales, garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales con los trabajadores y cancelar los bonos adeudados.

El conflicto se produce en un contexto de dificultades financieras para el Municipio. Tras el rechazo del paquete de $1.900 millones, el sindicato ATE también había manifestado su preocupación por la situación económica y reclamado garantías sobre el pago de los salarios municipales.