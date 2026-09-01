Lo torturaron, lo asfixiaron y lo apuñalaron: cuatro detenidos por un crimen en Merlo

Un hombre de 74 años fue asesinado en su casa de Merlo tras sufrir golpes, heridas de arma blanca y asfixia con un cable. La víctima también habría sido maniatada mientras estaba con vida. Cuatro vecinos fueron detenidos e imputados por homicidio agravado por alevosía.

Un hombre de 74 años fue asesinado en su vivienda de Merlo luego de haber sido sometido a varias horas de extrema violencia. La víctima, identificada como Ángel Rosendo Leguizamón, fue encontrada sin vida en el dormitorio, con un cable alrededor del cuello, heridas de arma blanca y signos de haber sido maniatada. Por el crimen fueron detenidos cuatro vecinos, que quedaron imputados por homicidio agravado por alevosía.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Isarra al 5400, entre José Miranda y avenida Echeverry. Un amigo de Leguizamón llegó al domicilio y encontró la puerta principal abierta. Al ingresar, advirtió que el interior estaba completamente revuelto y descubrió el cuerpo de la víctima en una de las habitaciones, por lo que llamó inmediatamente al 911.

Personal de la subcomisaría del Barrio Matera llegó al lugar y confirmó que se trataba de una escena de homicidio. Los médicos determinaron que el hombre llevaba muerto entre seis y ocho horas.

Las primeras pericias revelaron la brutalidad del ataque. Los investigadores establecieron que Leguizamón habría sido golpeado, asfixiado con un cable y atacado con un arma blanca en la zona intercostal. Además, presentaba lesiones defensivas y los investigadores determinaron que había sido maniatado cuando todavía estaba con vida.

En el lugar, la Policía Científica secuestró dos cuchillos de cocina que podrían haber sido utilizados durante el ataque. Una de las principales hipótesis apunta a que los agresores pudieron haberle exigido dinero mientras lo sometían a las agresiones.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que la cerradura de la vivienda no presentaba signos de haber sido violentada, pese a que la puerta estaba abierta cuando llegó el amigo de la víctima.

La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Schebes, de la UFI N° 4 de Morón. A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron reconstruir parte de los movimientos registrados durante el momento del crimen e identificaron a cuatro personas que, según la pesquisa, habrían participado del hecho.

Todos serían habitantes de viviendas linderas a la casa de Leguizamón. Tras una serie de allanamientos realizados con carácter de urgencia, fueron detenidos Víctor Rubén Morganti (42), Ludmila Alejandra Montiel (26), María Rosa Morganti (60) y Sergio Leonel Sánchez (38).

Los cuatro quedaron imputados por homicidio agravado por alevosía, un delito que contempla la pena de prisión perpetua. La Justicia continúa investigando el móvil del crimen y el grado de participación que habría tenido cada uno de los sospechosos.