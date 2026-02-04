Lavagna dejó el INDEC con una advertencia sobre la autonomía técnica y el respaldo a los nuevos proyectos

Tras seis años de gestión que atravesaron dos presidencias, Marco Lavagna se despidió del INDEC mediante una carta dirigida a sus empleados. En el texto, el economista reivindicó la transparencia y el rigor técnico del organismo, resaltó los avances en la medición de la pobreza (CBT) y destacó que el personal es la barrera de defensa para que las estadísticas sigan siendo confiables. Su salida marca la transición definitiva hacia la gestión de Pedro Lines.

Por Alejo Pombo

BUENOS AIRES. – Marco Lavagna puso fin a una de las gestiones más extensas y estables en la historia reciente del INDEC. Tras presentar su renuncia por diferencias metodológicas con el Palacio de Hacienda, el economista difundió una carta de despedida enfocada en el capital humano y la integridad estadística. «Tomo la decisión de cerrar esta etapa con la tranquilidad de haber compartido una etapa intensa y valiosa», expresó el ahora exfuncionario.

El legado técnico: Pobreza y modernización En su mensaje, Lavagna no solo repasó los seis años de trabajo desde su asunción en 2019, sino que puso especial énfasis en los proyectos que quedan en «alto nivel de desarrollo». Entre ellos, destacó la nueva metodología para la Canasta Básica Total (CBT), una herramienta sensible cuya actualización es crítica para la medición real de la pobreza en Argentina.

Para Lavagna, el blindaje del organismo no reside en los funcionarios, sino en sus cuadros técnicos:

«Ustedes son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes», señaló en un párrafo que muchos leyeron como una advertencia ante los cambios que planea el Gobierno.

Sucesión y apoyo externo A pesar de su cercanía política con el massismo, Lavagna logró navegar la transición hacia la era Milei, manteniendo una cuota de autonomía que hoy parece haber llegado a su límite. En su cierre, ofreció su apoyo externo para preservar el funcionamiento del instituto, que ahora queda bajo la conducción transitoria de Pedro Ignacio Lines. Con esta salida, el INDEC enfrenta el desafío de implementar el nuevo índice de inflación (IPC) sin la figura que lideró su diseño original.