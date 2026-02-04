Caputo explicó la salida de Lavagna: “El cambio de metodología debe esperar a que la desinflación se consolide”

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC se debió a discrepancias sobre el momento de implementar la nueva metodología de cálculo del IPC. Mientras Lavagna buscaba su aplicación inmediata, el Ejecutivo optó por postergarla hasta consolidar la baja de precios. El nuevo índice, basado en consumos de 2017/18, otorgará mayor peso a los servicios y las comunicaciones, reduciendo la incidencia de alimentos y vestimenta.

Por Alejo Pombo

BUENOS AIRES. – La salida de Marco Lavagna del INDEC ya tiene una explicación oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que el desplazamiento obedeció a una diferencia de criterios técnicos: el momento de «encender» el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mientras el organismo técnico estaba listo para la transición, el Palacio de Hacienda prefirió evitar ruidos estadísticos en medio del proceso de desinflación. Pedro Lines, segundo en la jerarquía del instituto, quedó ratificado al mando.

¿Qué cambia en la forma de medir la inflación? La nueva metodología deja atrás los patrones de consumo de 2004/05 para adoptar los de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18. Este cambio no es meramente administrativo; altera el «peso» de cada producto en el índice final:

Los que suben: Transporte, servicios públicos, internet y vivienda tendrán mayor incidencia. Reflejan una sociedad que gasta más en conectividad y movilidad que hace dos décadas.

Los que bajan: Alimentos, bebidas no alcohólicas y prendas de vestir pierden participación relativa.

Nueva estructura: El índice pasará de 12 a 13 divisiones, creando la categoría específica de «Seguros y servicios financieros».

El factor político de la postergación El ministro Caputo fue claro: «La inflación va a converger con valores internacionales». Sin embargo, los rubros que ganan peso en la nueva medición (servicios e internet) son precisamente los que mostraron mayores ajustes a finales de 2025. Al postergar el cambio, el Gobierno busca que el nuevo indicador debute en un escenario de precios más estables, evitando que la actualización de la canasta —que ahora «mira» más a los servicios aumentados— dispare el promedio mensual en el corto plazo.