Por Kenia Benedetti

A través de Twitter, las hijas de Diego comentaron que hay manos en las sombras que buscan que queden bloqueadas. Les suspendieron una cuenta de Instagram al haber detectado «actividad sospechosa».

Hace algunos días Dalma y Gianinna Maradona salieron con los tapones de punta en contra de Víctor Stinfale y de Leopoldo Luque después de algunos audios que tomaron estado público donde ellos hablaban muy mal de las hijas del Diez. Todo ese descargo lo hicieron en las redes sociales pero días después, ambas denunciaron a través de Twitter un ataque a ellas en Instagram.

«Mi cuenta de IG. Pasaron cosas», escribió Gianinna y adjuntó una imagen en la que se puede leer un mensaje oficial de Instagram en el que se le comunica que su cuenta fue bloqueada temporariamente tras haberse detectado «actividad sospechosa».

«Es probable que tu cuenta haya dejado de ser segura tras introducir tu contraseña en un sitio web cuyo diseño se parece al de Instagram. Este tipo de ataque se conoce como «phishing», dice el mensaje que recibió la madre de Benjamín Agüero. Ante esto, Dalma hizo un descargo en sus redes.

«Nos quieren silenciar bloqueando las cuentas de IG! ¿Hay algo más patético? La cuenta de mi hermana está suspendida…», publicó, muy molesta, la hija del Diez.

El bloqueo de Instagram ocurre unos días después de que Dalma y Gianinna dieran una dura advertencia ante estas personas que rodearon a Maradona en sus últimos días. «A cuatro meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos… íA todos! Me van a tener que matar para que me calle la boca… Y los voy a nombrar a todos esta vez… íMafiosos HDP, no les tengo miedo! «, escribió Dalma.

Y, un rato más tarde, su hermana Gianinna republicó este mensaje y agregó la siguiente leyenda: «íYo tampoco! Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy», dijo. Y luego apuntó directamente contra Stinfale, aunque sin nombrarlo: «Me das asco, vos y tu mierda de Speed. Me van a tener que matar a mí también».

Pero ayer desde Twitter fue Gianinna quien se sacó las ganas y volvió a cargar contra los imputados por la muerte de su padre y obviamente con Matías Morla. La hija del Diez le dio retuit al mensaje que hace dos días publicó la usuaria @alejandritagre, quien no tiene relación alguna con la familia Maradona.

«Hoy a cuatro meses de tu injusta partida. íSi la Justicia no los condena, nosotros vamos hacer Justicia social», decía el mensaje.

Gianinna replicó este mensaje con una leyenda concreta: «Y estos hijos de puta siguen viviendo como si nada».

La semana que comienza puede traer novedades con respecto a la causa ya que la Junta médica está próxima a expedirse. Habrá que esperar entonces pero los rumores sobre la posibilidad de un homicidio doloso son cada vez más fuertes.

La situación se dirime en sede judicial y tiene fuertes repercusiones en las redes.

Morla a Rial: «Van a ver que el diablo no es tan malo»

Jorge Rial difundió un corto pero potente adelanto de lo que será la primera emisión de TV Nostra. El ciclo que debutará el 5 de abril por América tendrá como invitado inaugural a Matías Morla, el último abogado de Diego Maradona, que tuvo una fuerte perfil durante los últimos años del crack y que ahora es uno de los jugadores principales en la batalla legal que se desató tras el fallecimiento. En un video de apenas 5 segundos que anticipa el reportaje, Morla dice: «Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo».