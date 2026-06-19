Lanzaron una nueva edición del concurso Emprendimiento Argentino 2026

El Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable abrió la inscripción para el concurso Emprendimiento Argentino 2026. La convocatoria está dirigida a proyectos tradicionales y tecnológicos con potencial de crecimiento, innovación y generación de empleo. Hay tiempo para anotarse hasta el 31 de julio.

El Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable de San Luis abrió las inscripciones para participar de una nueva edición del concurso Emprendimiento Argentino 2026, una iniciativa destinada a reconocer y potenciar proyectos con capacidad de crecimiento, innovación y generación de valor agregado.

La convocatoria está dirigida tanto a emprendimientos tradicionales que incorporen modelos de negocio innovadores como a proyectos de base tecnológica o científica. Los interesados deberán inscribirse en una única categoría y seleccionar el estadio que mejor represente el grado de desarrollo de su iniciativa.

El certamen, impulsado a nivel nacional, busca fortalecer el ecosistema emprendedor argentino mediante la identificación y promoción de propuestas con potencial para generar empleo, competitividad y desarrollo productivo.

Entre los requisitos generales para participar figura la inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), contar con certificado MiPyME y acreditar que la actividad principal se desarrolla en la provincia desde la cual se realiza la postulación.

Además, la fecha de inicio de actividad o constitución de la sociedad no podrá superar los siete años al momento de la inscripción. También se deberán cumplir determinados requisitos vinculados al nivel de ventas, de acuerdo con la etapa de desarrollo elegida.

La organización informó que existirán excepciones para proyectos que se encuentren en etapas tempranas y que todavía no registren ventas o no cuenten con alguna documentación requerida. En esos casos, deberán presentar el aval de una institución vinculada a la iniciativa.

Asimismo, se estableció una prórroga para la presentación del certificado MiPyME, que podrá entregarse hasta el 21 de agosto de 2026.

Los emprendimientos tradicionales podrán participar con proyectos vinculados a sectores como agroindustria, alimentos, textil, construcción, metalurgia y otras actividades productivas, siempre que incorporen innovaciones relevantes en procesos, productos o canales de comercialización.

Por otro lado, la categoría tecnológica incluye iniciativas relacionadas con inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables, salud, industria 4.0, software y hardware de desarrollo propio, entre otras áreas de innovación.

Al momento de completar la inscripción, los postulantes deberán optar por uno de los dos estadios habilitados. El primero es «Despegue Emprendedor», destinado a proyectos que ya validaron técnica o comercialmente su propuesta y cuya primera venta se produjo dentro de los dos años previos a la postulación.

La segunda alternativa es «Crecimiento y Expansión», orientada a emprendimientos con trayectoria comercial comprobable y cuya primera venta se realizó hace más de dos años.

El cronograma establece que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio a las 15:00. Posteriormente, las instancias provinciales se desarrollarán entre el 31 de agosto y el 30 de octubre, mientras que la final nacional se realizará durante la segunda quincena de noviembre.

Fernando Mallea, director de Desarrollo de Proveedores del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, destacó la importancia de la iniciativa para fortalecer el entramado emprendedor de la provincia.

«Trabajamos con políticas reales para fortalecer el ecosistema emprendedor, acompañando a quienes generan empleo, innovación y nuevas oportunidades de desarrollo. Esta convocatoria se alinea con los ejes de gestión que promueven la producción, la competitividad y el crecimiento sostenible de San Luis», afirmó el funcionario.

Quienes deseen obtener más información sobre requisitos, categorías y el proceso de postulación podrán comunicarse con la Dirección de Desarrollo de Proveedores a través del teléfono 2664-452000 (interno 3197), por correo electrónico a [desarrollo@sanluis.gov.ar](mailto:desarrollo@sanluis.gov.ar) o acercarse a las oficinas ubicadas en Casa de Gobierno, Edificio Oeste, Bloque 1.