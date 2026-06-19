Críticas por la escasa actividad legislativa en el Concejo Deliberante

La sesión del Concejo Deliberante de San Luis duró apenas 20 minutos y concluyó con la aprobación de un concurso de fotografía sobre sitios históricos de la ciudad. Además, el oficialismo rechazó tratar sobre tablas un programa de inserción laboral para mayores de 40 años.

El Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis celebró este jueves una de las sesiones más breves del actual período legislativo. El encuentro se extendió durante apenas 20 minutos y concluyó con la aprobación de un único proyecto: la organización de un concurso de fotografía sobre edificios y sitios históricos de la capital provincial.

La iniciativa aprobada corresponde al “Concurso de Fotografía: Edificios y Sitios Históricos de San Luis” y fue avalada por 13 votos afirmativos. La concejal del bloque peronista Julieta Ponce optó por abstenerse.

Con esta nueva sesión, el balance legislativo del período iniciado el 1° de marzo vuelve a quedar bajo la lupa. Según los registros del cuerpo deliberativo, en las 15 sesiones realizadas hasta el momento solo se aprobó una ordenanza, además de numerosas declaraciones de interés, homenajes y resoluciones de carácter institucional.

La jornada legislativa estuvo cerca de finalizar en menos tiempo aún, ya que el orden del día incluía un único expediente con despacho de comisión. Sin embargo, el debate se extendió por un pedido de tratamiento sobre tablas impulsado por la concejal peronista Paulina Calderón.

La edil solicitó que se debatiera de manera inmediata un proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de Inserción Laboral +40, una iniciativa orientada a fomentar oportunidades de empleo para personas mayores de 40 años.

No obstante, la propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista. Tampoco prosperó una segunda moción presentada por Calderón para que el expediente fuera girado a la Comisión de Hacienda en lugar de la Comisión de Legislación e Interpretación.

Durante el tratamiento del único proyecto incluido en el orden del día, el presidente de la Comisión de Juventud y concejal del bloque Por San Luis, Mario Silvestri, fue el encargado de fundamentar la iniciativa vinculada al concurso fotográfico.

Tras una breve exposición y sin mayores debates en el recinto, la propuesta fue sometida a votación y aprobada por amplia mayoría.

La escasa actividad parlamentaria registrada en la sesión volvió a poner en discusión el volumen de proyectos tratados por el Concejo Deliberante durante el actual período legislativo, marcado principalmente por la aprobación de declaraciones, reconocimientos y homenajes.