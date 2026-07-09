Lanzaron convocatorias para sumar colaboradores al Parque Sierra de las Quijadas

San Luis y Parques Nacionales habilitaron la inscripción para nuevos guías y voluntarios del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. La convocatoria incluye tareas de turismo, conservación, educación ambiental y atención a visitantes durante todo el año.

El Gobierno de San Luis y la Administración de Parques Nacionales (APN) abrieron este martes la inscripción para nuevos guías habilitados y voluntarios del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, con el objetivo de fortalecer la atención turística, la educación ambiental y las tareas de conservación en el área protegida.

La convocatoria incluye la incorporación de guías profesionales, técnicos y guías de sitio, además de un programa de voluntariado que funciona durante todo el año con actividades vinculadas al cuidado del parque y el acompañamiento a visitantes.

La subdirectora de Educación Ambiental y Turismo de San Luis, Yamila Tapias, destacó el trabajo conjunto con Parques Nacionales para posicionar a Sierra de las Quijadas como uno de los principales destinos naturales de la provincia.

La funcionaria recordó además la experiencia realizada el año pasado con estudiantes de la Tecnicatura en Turismo de la Escuela «Mauricio P. Daract», quienes participaron de pasantías dentro del programa de voluntariado y recibieron certificaciones oficiales.

La responsable de Uso Público y Conservación del parque, Azul Ojeda, explicó que la inscripción para guías se realiza de manera online a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD).

La convocatoria está dirigida a distintas categorías de prestadores. Los guías de sitio están especialmente orientados a pobladores de localidades cercanas al parque que quieran trabajar en senderos específicos.

Para acceder a esa categoría, los postulantes deben acreditar domicilio en zonas próximas, contar con un curso de RCP vigente y aprobar una evaluación basada en el material oficial del Parque Nacional Sierra de las Quijadas.

En tanto, los guías profesionales y técnicos deberán presentar la documentación que acredite su formación y completar el proceso de habilitación establecido por la Administración de Parques Nacionales.

Durante la presentación también se anunció una nueva etapa del programa de voluntariado, que permite participar en tareas de educación ambiental, atención al visitante, monitoreo de flora y fauna, mantenimiento de senderos, prevención de incendios, comunicación, fotografía e investigación.

El guardaparque Juan Garro informó que la convocatoria permanece abierta durante todo el año y que los voluntarios deben cumplir una estadía mínima de 20 días. El programa incluye alojamiento y traslado desde la ciudad de San Luis hasta el parque.

Los interesados deben ser mayores de 18 años y contar con un seguro de accidentes personales para poder participar de las actividades.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa busca acercar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas a más visitantes y fortalecer el vínculo de los habitantes de San Luis con uno de sus principales patrimonios naturales.

Tapias también destacó la alta demanda registrada durante las vacaciones de invierno, cuando las visitas organizadas al parque agotaron rápidamente sus cupos y obligaron a sumar una nueva jornada.