De la derrota al milagro: el mundo elogió a la Scaloneta

La remontada de Argentina ante Egipto dio la vuelta al mundo. Los principales medios internacionales destacaron la reacción de la Albiceleste, el liderazgo de Messi y la fortaleza mental del equipo de Scaloni para superar una situación límite en Atlanta.

La remontada de la Selección argentina frente a Egipto recorrió el mundo y fue destacada por los principales medios internacionales. La victoria por 3 a 2 en Atlanta, luego de estar dos goles abajo y con un penal fallado por Lionel Messi, fue definida como una hazaña histórica y una muestra del carácter del campeón vigente.

La Albiceleste parecía quedar eliminada cuando Egipto ganaba 2 a 0, pero en apenas 13 minutos logró una reacción inolvidable con los goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández. Esa secuencia transformó una noche complicada en una de las historias más impactantes del Mundial 2026.

En Italia, la prensa deportiva utilizó términos vinculados a la épica para describir el triunfo. La La Gazzetta dello Sport tituló que «Argentina resucitó de entre los muertos» y destacó la capacidad del equipo para levantarse cuando parecía al borde de la eliminación.

En España, los principales diarios deportivos también dedicaron sus portadas al partido. Marca aseguró que la remontada parecía escrita para una película, mientras que Mundo Deportivo resaltó la actuación de Messi y señaló que el capitán apareció en el momento más difícil.

El diario AS describió los minutos finales como una demostración de fe y puso el foco en Lionel Scaloni, al destacar la confianza del entrenador en la reacción de sus jugadores.

En Inglaterra, la prensa también destacó la dimensión del triunfo argentino. The Guardian calificó la actuación de Messi como un milagro futbolístico y señaló que se trató de una de las remontadas más llamativas de la historia reciente de los Mundiales.

Desde Francia, L’Équipe analizó la victoria desde el aspecto mental y resaltó la capacidad de Argentina para sobrevivir en escenarios adversos. En Italia, otros medios remarcaron la reacción de Messi después del penal errado y su liderazgo para cambiar el destino del partido.

En Brasil, pese a la histórica rivalidad, la prensa también reconoció el impacto de la victoria argentina. Globo Esporte destacó que el equipo volvió a demostrar por qué es el campeón del mundo y señaló la importancia del carácter colectivo.

En Estados Unidos, donde se disputó el encuentro, el partido ocupó un lugar central en la cobertura deportiva. The New York Times destacó que Argentina encontró una nueva forma de ganar al superar una situación límite, mientras que ESPN definió la remontada como uno de los momentos más importantes del torneo.

En Egipto, la derrota generó decepción, aunque también reconocimiento. Medios locales destacaron que el seleccionado africano estuvo cerca de eliminar al campeón del mundo y valoraron el rendimiento del equipo ante una potencia mundial.

La coincidencia entre las distintas coberturas internacionales fue clara: Argentina no solo ganó un partido, sino que volvió a exhibir una de las características que marcaron su ciclo reciente. La capacidad de resistir, competir hasta el final y encontrar respuestas en los momentos más difíciles.

Con la clasificación asegurada a los cuartos de final, la Selección espera ahora por su próximo rival y mantiene vivo el sueño de defender el título mundial.