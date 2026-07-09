Allanamiento en San Francisco terminó con objetos recuperados y armas secuestradas

Un allanamiento realizado en San Francisco del Monte de Oro permitió recuperar objetos denunciados como robados y secuestrar armas sin documentación. La Justicia abrió una investigación para establecer el origen de los elementos encontrados.

La Policía de San Luis realizó este martes un allanamiento en San Francisco del Monte de Oro, en el marco de una investigación por un robo, y recuperó elementos denunciados como sustraídos. Durante el procedimiento también secuestró armas de fuego cuya procedencia no pudo ser acreditada.

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantía Nº 4 y contó con la participación de efectivos de la Comisaría Distrito 14, el COAR ECO y la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM).

Durante la requisa, los agentes encontraron dos ruedas de bicicleta rodado 20 marca Motomel, un televisor Samsung de 32 pulgadas y dos teléfonos celulares, elementos que habían sido denunciados como robados.

Los objetos recuperados serán exhibidos al denunciante para realizar el reconocimiento correspondiente y avanzar con las actuaciones judiciales.

Además, los efectivos hallaron dos carabinas y un televisor de 42 pulgadas que no contaban con documentación que permitiera acreditar su procedencia.

Ante esta situación, la Unidad de Abordaje Fiscal dispuso el secuestro preventivo de los elementos y ordenó iniciar un expediente separado para investigar su origen.

Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía de Instrucción, que deberá determinar si las armas y el resto de los objetos secuestrados tienen vinculación con otros hechos delictivos.