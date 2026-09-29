Zona Fría: San Luis pierde el subsidio automático al gas

San Luis perdió el beneficio automático de Zona Fría tras la sanción de la reforma en el Senado. El nuevo esquema reemplaza el criterio territorial por subsidios focalizados según ingresos y determinadas condiciones de vulnerabilidad. Claudio Poggi rechazó la medida y anunció que buscará alternativas para reducir el impacto.

San Luis quedó fuera del beneficio automático del régimen de Zona Fría luego de que el Senado de la Nación convirtiera en ley la reforma de los subsidios al gas. La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 8 en contra y modifica el criterio de acceso al descuento.

El gobernador Claudio Poggi ratificó su rechazo a la medida y aseguró que la Provincia buscará mecanismos para reducir el impacto sobre las familias sanluiseñas.

“Como Gobernador de San Luis RATIFICO mi postura en contra de la Ley sancionada en el día de la fecha y me COMPROMETO ante los Sanluiseños a encontrar mecanismos alternativos para que el impacto de esta quita del subsidio nacional en el bolsillo familiar, sea el menor posible”, expresó a través de X.

La reforma mantiene el régimen territorial para la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, mientras que las zonas incorporadas en 2021, entre ellas distintos sectores de San Luis, dejan de tener el descuento automático por el solo hecho de pertenecer a una determinada región.

Qué cambia para los usuarios de San Luis

La principal modificación es que los hogares puntanos que pierdan el beneficio de Zona Fría podrán acceder a una bonificación si cumplen con los requisitos del nuevo esquema de subsidios focalizados.

Entre los criterios establecidos aparece un límite de ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2. Con el último dato disponible del INDEC, correspondiente a agosto, ese límite ronda los $4,8 millones.

También se contemplan determinados grupos considerados vulnerables, entre ellos hogares registrados en el ReNaBap, veteranos de Malvinas y familias con integrantes que tengan Certificado Único de Discapacidad.

Otro cambio importante es la base sobre la que se aplicará la bonificación: el descuento alcanza al precio del gas y no al total de la factura. Por lo tanto, componentes como transporte, distribución y cargos fijos quedan fuera de esa reducción.

La ampliación del régimen realizada en 2021 había incorporado a millones de hogares de distintas provincias, entre ellas San Luis, que comenzaron a recibir descuentos de entre 30% y 50% en el consumo residencial de gas.

En San Luis, la entonces presidenta de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CREE), Laura Giumelli, había advertido durante el tratamiento del proyecto sobre el impacto que tendría la modificación en los usuarios de la provincia y había señalado las particularidades climáticas de la región. Giumelli dejó ese cargo en mayo de este año.

Qué pasó con los senadores por San Luis

La votación también dejó posiciones diferentes entre los representantes de la provincia.

Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, ambos de La Libertad Avanza, votaron a favor de la reforma. En cambio, el senador Fernando Salino no participó de la votación, ya que se retiró del recinto antes del tratamiento del proyecto.

El resultado final fue de 38 votos afirmativos, 8 negativos y 26 ausencias.

La nueva normativa también modifica el destino del Fondo de Zona Fría y establece un esquema de bonificaciones focalizadas. El Gobierno nacional sostiene que la reforma permitirá reducir el costo de los subsidios y generar un ahorro para el Estado.

Para las familias sanluiseñas, el impacto concreto dependerá de su nivel de consumo, composición de la factura y situación socioeconómica. Por eso, la pérdida del beneficio territorial no significa que todos los usuarios de la provincia quedarán necesariamente sin subsidio.