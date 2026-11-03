La UNSL suspendió Audiología por problemas presupuestarios

La Clínica Fonoaudiológica de la Universidad Nacional de San Luis interrumpió temporalmente las prestaciones de Audiología por falta de recursos para mantener y calibrar sus equipos. La medida también afecta las prácticas estudiantiles y los proyectos de investigación.

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) suspendió temporalmente la atención de su Servicio de Audiología debido a problemas presupuestarios que impiden realizar el mantenimiento y la calibración de los equipos. La medida comenzó a regir el lunes 2 de noviembre y afecta tanto a las consultas de la comunidad como a las actividades académicas y de investigación.

La decisión fue comunicada por el Departamento de Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias de la Salud. Desde el área explicaron que la revisión y calibración de los instrumentos son necesarias para garantizar evaluaciones auditivas seguras, resultados confiables y diagnósticos precisos.

El servicio tiene 50 años de trayectoria y su interrupción alcanza distintas áreas de trabajo. Además de dejar sin atención a quienes concurrían a realizarse estudios, la suspensión afecta las prácticas preprofesionales de estudiantes, las actividades de extensión y los proyectos de investigación de grado y posgrado.

En el comunicado, el Departamento de Fonoaudiología reafirmó su compromiso con el derecho a la salud auditiva y la formación de futuros profesionales. También agradeció la comprensión de la comunidad mientras se mantenga interrumpida la prestación.

Por el momento, no se informó una fecha para la reanudación de la atención ni se detalló cuándo podrán completarse las tareas técnicas necesarias para poner nuevamente en funcionamiento los equipos.