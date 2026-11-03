Imputaron a un hombre por una presunta estafa millonaria a una bodega

Un hombre fue imputado provisoriamente en Villa Mercedes por una presunta estafa de más de $274 millones a una bodega. La operación se habría pagado con cheques sin fondos. La Justicia dispuso presentaciones mensuales y la prohibición de salir del país.

La Justicia de Villa Mercedes imputó provisoriamente a Diego Alfredo Del Trecco por una presunta estafa de más de 274 millones de pesos contra una bodega, tras una operación de compra de vinos que habría sido abonada con cheques sin fondos. La audiencia se realizó el lunes 2 de noviembre ante la jueza de Garantía N.º 3, Natalia Pereyra Cardini.

Según la acusación de la Fiscalía, la operación se concretó entre octubre y noviembre de 2025, cuando el acusado adquirió una importante cantidad de productos a través de un ejecutivo de ventas de la empresa. El pago se habría acordado mediante cheques que, al ser presentados al cobro, fueron rechazados por falta de fondos.

La fiscal de Instrucción N.º 5, Gisela Milstein, explicó que la relación comercial entre Del Trecco y el representante de la bodega había comenzado en 2021 y se había desarrollado sin inconvenientes hasta esa última operación.

De acuerdo con la exposición fiscal, la empresa ofreció distintas alternativas para cancelar la deuda, pero ninguna habría sido aceptada. Para el Ministerio Público Fiscal, la maniobra ocasionó un importante perjuicio económico a la firma.

La Fiscalía solicitó que se formularan cargos por estafa y, de manera subsidiaria, por libramiento de cheques sin fondos. El abogado de la querella, Agustín Pelanda, acompañó el planteo.

Por su parte, los defensores Gustavo Ávila y César Bertrés cuestionaron la acusación. Sostuvieron que las condiciones comerciales habían sido establecidas por la propia bodega, destacaron la relación previa entre las partes y plantearon que el conflicto debía resolverse en el ámbito civil.

Luego de escuchar a los intervinientes, la jueza tuvo por formulados los cargos provisorios contra Del Trecco por el delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal.

Como medidas de coerción, dispuso que el imputado deberá presentarse una vez al mes ante la Fiscalía para firmar el registro correspondiente y tendrá prohibido salir del país mientras avance la Investigación Penal Preparatoria.

La causa continuará en etapa de investigación para determinar las circunstancias de la operación y las eventuales responsabilidades penales. La imputación es provisoria y no implica una condena.