La UCR adelanta sus internas en San Luis por el nuevo escenario político

La UCR de San Luis adelantó sus elecciones internas a julio y suspendió artículos de su Carta Orgánica ante un posible cambio en el calendario electoral.

La Unión Cívica Radical de San Luis decidió adelantar sus elecciones internas y suspender cuatro artículos de su Carta Orgánica, en respuesta a lo que definió como un cambio en las reglas del escenario político provincial.

Con esta resolución, los comicios partidarios se realizarán el 26 de julio, en lugar de octubre de los años pares, como establece la normativa vigente.

Desde el comité ejecutivo provincial explicaron que la decisión se tomó ante la posibilidad concreta de un adelantamiento de las elecciones generales, lo que obliga al partido a reorganizarse con anticipación.

Además, advirtieron que está en discusión una posible reforma de la Constitución provincial, lo que podría modificar tanto el calendario electoral como las condiciones de competencia política.

“Esto requiere que el partido esté institucional y organizativamente preparado”, señalaron desde la conducción radical.

El nuevo cronograma abre también un escenario de tensión interna dentro del espacio, actualmente conducido por Juan José Álvarez Pinto, en medio de disputas con sectores históricos del partido.

En las elecciones internas se definirán cargos clave para la estructura partidaria, entre ellos delegados al comité nacional, a la convención nacional y a la convención provincial en todos los departamentos.

El adelantamiento marca un movimiento estratégico de la UCR para posicionarse frente a un contexto político incierto y en plena reconfiguración.