Encontraron muerta a una joven madre de 23 años en San Luis: Tenía un bebé de 4 meses

Una joven madre de 23 años fue encontrada muerta en su casa del barrio CGT de San Luis este domingo. Su pareja la halló inmóvil al despertar. El médico forense no encontró lesiones externas visibles, aunque la vivienda estaba desordenada.

Una joven de 23 años identificada como Gallardo fue encontrada sin vida este domingo por la mañana en su casa del barrio CGT, en el oeste de la ciudad de San Luis. En el domicilio se encontraban al momento del hallazgo su pareja, Saucedo, de 22 años, y el bebé de ambos, de cuatro meses. La mujer era además madre de una niña de dos años.

El alerta ingresó a las autoridades cerca de las 9:45. Según el relato de Saucedo a los efectivos del departamento de Homicidios, al despertar notó que su pareja estaba inmóvil y no presentaba signos respiratorios, y dio aviso inmediato a emergencias. El personal médico de la ambulancia constató el fallecimiento al llegar al lugar.

El médico forense que examinó el cuerpo informó que no se observaban lesiones externas visibles y que las livideces cadavéricas coincidían con la posición en que fue hallada, lo que sugiere que el deceso se produjo de forma reciente. De manera preliminar indicó que podría tratarse de una muerte natural, aunque la causa definitiva quedará supeditada a los resultados de la autopsia. Un dato que mantiene la investigación abierta es que, pese a que no se registraron signos de violencia o forzaduras en los ingresos a la propiedad, el interior de la vivienda presentaba desorden.

La Fiscalía de Género N° 2, liderada por la doctora Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García, tomó el caso. Como medida de rigor, se procedió al secuestro de los teléfonos celulares de ambos y se le realizó a Saucedo un hisopado subungueal para descartar la existencia de un altercado físico previo. El cuerpo fue trasladado a la morgue y la vivienda permanece bajo custodia policial.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dispuso que el bebé fuera entregado a su abuela materna para su cuidado y revisión médica.