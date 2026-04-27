Insólito robo en San Luis: dejaron un lavarropas en el techo

Un hecho tan insólito como preocupante ocurrió en el barrio Lucas Rodríguez, en la zona sur de San Luis, donde delincuentes robaron una vivienda pero dejaron abandonado un lavarropas en el techo.

El episodio tuvo lugar el domingo por la noche en una casa de la manzana I. Según relataron vecinos, los ladrones ingresaron a la vivienda, sustrajeron distintos elementos, pero no lograron —o no alcanzaron— a llevarse el electrodoméstico, que quedó sobre el techo.

La escena llamó la atención de los habitantes del barrio, que desde hace tiempo denuncian una seguidilla de robos y movimientos sospechosos durante la noche.

En la zona, aseguran que los delincuentes suelen desplazarse por los techos de las viviendas, un método que les permite evitar ser vistos y moverse con mayor facilidad entre propiedades linderas.

Ese mismo domingo, otra vivienda de la manzana R también fue blanco de un intento de robo, lo que refuerza la preocupación de los vecinos por la inseguridad creciente en el sector.

El episodio del lavarropas, aunque llamativo, se suma a una problemática más profunda que mantiene en alerta a toda la comunidad.