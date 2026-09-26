La Punta suma gas natural y prepara la conexión de otras 900 viviendas

674 familias de La Punta ya tienen habilitada la red de gas natural en los barrios 600 y 74 Viviendas. La obra alcanzará a 1.574 hogares cuando se incorpore el barrio 900 Viviendas el próximo 30 de septiembre. Además, la Provincia presentó un plan para financiar las conexiones domiciliarias.

El Gobierno de San Luis habilitó este miércoles la red de gas natural para 674 familias de los barrios 600 y 74 Viviendas de La Punta, como parte de una obra que alcanzará a 1.574 hogares cuando se complete la segunda etapa en el barrio 900 Viviendas.

El proyecto demandó una inversión superior a $4.800 millones y contempló la instalación de aproximadamente 32 kilómetros de cañerías de polietileno de alta densidad, además de derivaciones domiciliarias y la infraestructura necesaria para distribuir el servicio. También quedaron contempladas las escuelas públicas autogestionadas N°13 “Esther Guevara” y N°14 “Martin Luther King”, además de una ludoteca.

La red ya está disponible para los vecinos de los barrios habilitados, aunque cada familia deberá completar la instalación interna de su vivienda con un gasista matriculado. “Es lo que llamamos servicio integral, tiene todo lo necesario para que ustedes después, con un gasista matriculado, completen la conexión final”, explicó Rudi Comastri, director de Infraestructura Hídrica y Energética.

La próxima etapa será en el barrio 900 Viviendas, donde el Gobierno provincial anunció que el servicio será inaugurado el miércoles 30 de septiembre. De esa manera, el proyecto llegará a las 1.574 viviendas previstas originalmente.

Durante el acto, el gobernador Claudio Poggi destacó la habilitación de la red y afirmó: “Ya no es más una promesa, ni un sueño, ni un compromiso, es una realidad”. Luego encabezó el encendido simbólico del mechero instalado en la avenida Serrano. Como parte de la celebración, también se sortearon calefactores y termotanques entre los vecinos.

Para facilitar el paso de las familias que todavía deben afrontar el costo de la conexión interna, la Provincia implementó el programa “Chau Garrafa”. La propuesta permite financiar el trabajo en 10 cuotas que se incorporan a la factura del gas una vez que el servicio comienza a utilizarse. El costo informado para la conexión es de $600.000, con cuotas de $60.000.

El Gobierno convocó a los vecinos a una reunión para el 6 de octubre a las 18, en el SUM del barrio 600 Viviendas, donde se explicarán los requisitos y el funcionamiento del programa. La adhesión es voluntaria.

La jornada también incluyó la entrega de más de 20 escrituras a familias de distintos barrios sociales de La Punta mediante el programa “Escriturá Tu Casa”. Según informó la Provincia, la iniciativa ya alcanzó a 7.347 familias y busca facilitar la regularización dominial de viviendas mediante la reducción de obstáculos administrativos y económicos.

La escritura otorga la titularidad definitiva del inmueble y permite, entre otras posibilidades, utilizar la vivienda como garantía en determinadas operaciones crediticias. El programa contempla además un convenio con el Colegio de Escribanos para reducir los costos del trámite.

Con la habilitación del gas en los barrios 600 y 74 Viviendas y la próxima incorporación del 900 Viviendas, La Punta avanza hacia la cobertura de gas natural para 1.574 hogares, mientras que las familias beneficiadas deberán completar las instalaciones internas para comenzar a utilizar el servicio.