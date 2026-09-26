Zonas Frías: el Senado aprobó el recorte del subsidio al gas

El Senado convirtió en ley la reforma de Zonas Frías, que restringe el subsidio al gas a la Patagonia, Malargüe y la Puna y elimina el beneficio automático para unos 3,35 millones de usuarios. La norma también cambia la forma de calcular el descuento y establece un esquema focalizado según los ingresos de cada hogar.

El Senado convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de Zonas Frías, que reduce el alcance del subsidio al gas y elimina el beneficio automático para millones de usuarios incorporados al esquema en 2021. La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 8 en contra.

Con la nueva normativa, el descuento quedará concentrado en los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. En el resto del país, quienes pierdan el beneficio por criterio geográfico podrán acceder a una asistencia si cumplen determinadas condiciones de vulnerabilidad.

El cambio alcanza a unos 3,35 millones de usuarios a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires, la reforma elimina el subsidio automático en 94 municipios, mientras que también quedan alcanzadas localidades que habían sido incorporadas al régimen en 2021 de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, entre otras provincias.

La ley mantiene el beneficio para determinados grupos aunque residan fuera de las zonas que conservarán el régimen general. Entre ellos se encuentran los hogares incluidos en el ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y las familias que tengan integrantes con Certificado Único de Discapacidad, bajo las condiciones previstas por la normativa.

Otro cambio central está en la forma de calcular el descuento. Hasta ahora, la bonificación podía alcanzar entre el 30% y el 50% de la factura, según la zona. Con la nueva ley, el subsidio se aplicará sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema (PIST) y no sobre el total de la boleta.

Los hogares que queden fuera del beneficio automático podrán solicitar un subsidio focalizado si acreditan ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2. El límite vigente informado para ese criterio es de $4.816.491.

El Gobierno estima que la modificación permitirá un ahorro de $272.099 millones y busca reducir el déficit generado por el régimen anterior. Según los cálculos oficiales citados durante el debate, el esquema previo generaba un déficit de unos $485.000 millones, financiado parcialmente mediante un recargo sobre el gas.

La sanción se produjo después de que el bloque peronista, encabezado por José Mayans, anunciara su retiro del recinto tras el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo debió garantizar el quórum necesario para avanzar con la votación.

Como parte de las negociaciones para conseguir respaldo político, el Gobierno se comprometió además a ampliar durante los meses de mayor temperatura los subsidios eléctricos destinados a las denominadas zonas cálidas y muy cálidas. Ese compromiso, sin embargo, no quedó incorporado en el texto de la ley y deberá instrumentarse mediante una resolución.