La Policía Federal desarticuló una banda narco en el corazón de San Luis

La Policía Federal desarticuló una red narco en la ciudad de San Luis con tres allanamientos simultáneos: en uno secuestraron marihuana fraccionada, en otro —que funcionaba como pizzería— encontraron un invernadero con plantas de cannabis y dos armas de fuego.

Por Alejo Pombo

La Policía Federal Argentina desarticuló una organización de narcotráfico que operaba en la ciudad de San Luis con una red de tres puntos de distribución y venta. El procedimiento fue llevado adelante por la División Unidad Operativa Federal San Luis y arrojó la detención del principal sospechoso, un hombre mayor de edad que comercializaba estupefacientes desde su propio departamento en la capital provincial.

Los efectivos realizaron tres allanamientos simultáneos pasado el mediodía del miércoles. En el domicilio del detenido incautaron marihuana fraccionada y lista para la venta que era provista por un segundo individuo también investigado. Pero el hallazgo más impactante llegó en otro de los inmuebles allanados: un local que funcionaba públicamente como pizzería escondía en su interior un invernadero con numerosas plantas de cannabis en condiciones de ser cosechadas. En ese mismo operativo también se secuestraron dos armas de fuego.

Todos los implicados quedaron a disposición de la Justicia Federal de San Luis. La Policía Federal destacó que el procedimiento se enmarca en la estrategia de combate al narcotráfico coordinada con el Ministerio de Seguridad Nacional y las autoridades judiciales del distrito.