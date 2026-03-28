Caputo admite que la recuperación no llega igual a todos: «Para algunos llevará tiempo»

Caputo defendió el programa económico pero reconoció que la recuperación es desigual: algunos sectores ya la sienten y otros deberán esperar. El ministro admitió que habrá empresarios que no logren adaptarse al nuevo modelo y pidió paciencia ante un proceso que calificó como gradual.

Por Alejo Pombo

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del programa económico del Gobierno en una entrevista con el canal de streaming Carajo, pero reconoció que la recuperación de la actividad no llega de la misma manera a todos los sectores. «La economía no es para todos igual. Para algunos va a llevar tiempo y para otros ya lo perciben hoy», afirmó.

Caputo cuestionó el modelo económico anterior, al que describió como un esquema proteccionista que no beneficiaba a los consumidores sino a determinados empresarios. «Teníamos escasez de productos para favorecer a los empresarios. Hoy vamos a un modelo de bienes de mejor calidad, variedad y precio», sostuvo. Frente a la pregunta sobre cómo reaccionarán los distintos actores económicos ante el cambio, el ministro fue directo: «No podemos saber la reacción de cada empresario. Habrá algunos que se adapten más rápido y otros que no».

Sobre el mercado laboral, Caputo se refirió a la reforma impulsada por el Ejecutivo y aseguró que apunta a fomentar la formalización del empleo. «Antes pagabas 18 puntos de carga y ahora son 2», detalló, como ejemplo del nuevo esquema de incentivos para la contratación en blanco. Admitió, sin embargo, que se trata de un proceso gradual. «Estamos poniendo las condiciones para que eso ocurra. No se construyó Roma en un día, como dice el Presidente», cerró.

CARAJO

Toto Caputo reconoce la suba del desempleo y de la inflación, pero sostiene que es parte del proceso, y destaca que consumo, actividad y exportaciones están en niveles récord. pic.twitter.com/OeOCrbmwsU — Al Toque (@altoque_ok) March 26, 2026