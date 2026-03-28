«Acá no se cubre a nadie»: Poggi salió con los tapones de punta

El gobernador Poggi reconoció la imputación de su ex secretario de Ética Bazla pero respondió señalando que la Justicia fue «muy rápida» con hechos de su gestión mientras no investigó los siete años previos en que el campo El Caburé estuvo bajo la administración de Rodríguez Saá.

Por Alejo Pombo

En su visita a Villa Mercedes, el gobernador Claudio Poggi enfrentó las preguntas sobre la imputación de Ricardo Bazla —su ex secretario de Ética Pública— y respondió con una estrategia que combina reconocimiento y contraataque político. Aceptó los hechos, señaló que el funcionario renunció y que él aceptó la renuncia de inmediato, pero enseguida giró el foco: «Acá la investigación fue bien rápida, aunque faltan completar los 7 años anteriores cuando el gobernador era otro».

El argumento central de Poggi es cronológico: el campo El Caburé fue recuperado por el Estado en 2017, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Lo que pasó con la producción de ese campo entre 2017 y 2023 —antes de que Poggi asumiera— nunca fue investigado. «No sabemos qué pasó con lo producido ahí en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023», enumeró uno por uno. Y remató: «Me sorprendió la velocidad con que se abordó este tema y no se abordaron los siete años anteriores».

El gobernador también intentó convertir el escándalo en un ejemplo de diferencia con el pasado: «El cambio está en que automáticamente el funcionario mismo se retira del Gobierno para defenderse como corresponde, no se cubre a nadie». El detalle que no mencionó, pero que la oposición señaló rápido, es que el problema de fondo no es la velocidad de la renuncia sino que el propio guardián de la ética resulte imputado por ocho delitos.