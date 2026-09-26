Profesionales de salud de San Luis exigen reconocimiento salarial

Más de 70 profesionales de la salud pública de San Luis aseguran que llevan tres años esperando una recategorización que refleje sus títulos y responsabilidades. Denuncian que cobran bajo categorías inferiores y que sus expedientes permanecen frenados por las restricciones presupuestarias.

Más de 70 profesionales de la salud pública de San Luis reclaman desde hace tres años que se concrete su recategorización dentro de la Carrera Sanitaria Provincial. Según señalaron trabajadores del sector, se trata de licenciados en enfermería, bioimágenes, instrumentación quirúrgica y otras especialidades que aseguran percibir salarios correspondientes a categorías inferiores a su formación.

El planteo apunta a que sus títulos y matrículas profesionales son reconocidos, pero esa formación no se refleja en la categoría con la que figuran salarialmente. Los trabajadores sostienen además que muchos cuentan con especializaciones que tampoco tienen impacto en sus haberes.

Según explicaron, los expedientes fueron presentados en las instituciones donde se desempeñan, pero permanecen sin resolución. La explicación que reciben, indicaron, está vinculada con las restricciones presupuestarias y el decreto de emergencia económica vigente en la provincia.

“El gobierno solo dice que no hay plata porque está vigente el decreto de emergencia. Obviamente se escudan detrás de eso, pero si ellos están en emergencia económica, imagínense nosotros, que tenemos que ir a trabajar con una carga laboral máxima”, expresaron desde el sector.

El reclamo no se limita al aspecto salarial. Los profesionales plantean que existe una diferencia entre las responsabilidades que asumen dentro del sistema sanitario y la categoría con la que son remunerados, pese a contar con títulos universitarios y experiencia en sus respectivas áreas.

La Carrera Sanitaria Provincial establece distintos agrupamientos y categorías para el personal de Salud. En los últimos años también hubo antecedentes de recategorizaciones de profesionales, entre ellos licenciados en Producción de Bioimágenes, de acuerdo con documentación oficial.

Los trabajadores aseguran que su objetivo es obtener una respuesta administrativa y que el reclamo no busca generar una confrontación con las autoridades. “No pedimos privilegios, pedimos que se reconozcan nuestros títulos, nuestra formación y nuestros años de trabajo”, señalaron.

El planteo vuelve a poner en discusión las condiciones salariales y laborales de los profesionales que integran el sistema público de salud provincial, mientras los expedientes de recategorización continúan a la espera de una definición.